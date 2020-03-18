Мезенцев рассказал о «проклятии» шоу Дудя

Москва, 18 марта. Российский комик Сергей Мезенцев заявил о проклятье YouTube-шоу журналиста Юрия Дудя. По его словам, после эфира все гости программы сталкиваются с проблемами.

Мезенцев стал одним из героев проекта «вДудь». Он снялся в выпуске, посвященном созданию комедийной программы «Реутов ТВ». Комик признался, что соглашался на участие неохотно, так как, на его взгляд, зрители слишком критично относятся к гостям шоу.

«В последнее время тот, кто у него бывает, чуть-чуть проклят, потом у него что-то не ладится», — цитирует Мезенцева «Культуромания».

По словам Мезенцева, многие эфиры у Дудя приводят гостей к скандалам.

«Каждое твое слово рассматривается под микроскопом, и ты всегда уходишь оттуда с имиджевыми потерями», — сказал комик.

Он объяснил, что в итоге согласился дать интервью из любви к «Реутов ТВ», которое очень любит, а после выхода шоу, как и предполагал, ощутил «проклятье» Дудя на себе.

Журналист во время разговора затронул тему закрытия проекта, которое произошло после ухода Мезенцева. Как выяснилось, участники «Реутов ТВ» разошлись не на дружеской ноте, и отношения между ними остаются сложными до сих пор.

«Как ни крути, там была сделана ставка на противостояние, где я главный злодей. То есть был коллектив из трех людей, и тут один заявил: «Я вас бросаю», — сказал Мезенцев.

Выпуск, посвященный проекту «Реутов ТВ», вышел осенью 2019 года. В нем также участвовали звезды юмористического шоу Владимир Маркони и Михаил Федоров.