Рудковская назвала обидным, но правильным решение отменить Евровидение

Москва, 18 марта. Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская выразила сожаление в связи с отменой Евровидения. По ее словам, у российской группы Little Big были все шансы, чтобы победить.

В то же время Рудковская считает действия организаторов оправданными в условиях распространения коронавируса в Европе.

«Ребята (Little Big — Прим.ФАН) устроили флешмоб, они на первом месте во всех чартах. Это был большой шанс на победу. Но в Нидерландах действительно очень плохая обстановка, как и во всей Европе. Так что конкурс привел бы к большим рискам. Так что решение правильное», — рассказала продюсер телеканалу RT.

Ранее в среду организаторы Евровидения-2020 объявили об отмене мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Они отметили, что изучили альтернативные варианты, однако непредсказуемость ситуации и ограничения, введенные властями Нидерландов, не позволили устроить шоу.

Примечательно, что фанаты призывали перенести конкурс на осень вместо полной его отмены или провести Евровидение без зрителей, однако Европейский вещательный союз, по всей видимости, такой расклад не устроил.

Евровидение в этом году должно было пройти в мае в Роттердаме. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй — на 14 мая, финал — на 16 мая. От России на конкурс должна была поехать петербургская панк-поп-рейв группа Little Big.

Отметим, что Евровидение стало не единственной «жертвой» коронавируса. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отменить Евро-2020. Теперь чемпионат Европы по футболу состоится только в 2021 году.