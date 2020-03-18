Путин: Попытки поставить под сомнение выбор крымчан вызывают оторопь

Севастополь, 18 марта. Попытки поставить под сомнение осознанный выбор жителей Крыма, которые в 2014 году решили воссоединиться с Россией, нелепы и смешны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время поездки на полуостров.

Глава государства в среду прибыл в Крым с двухдневным визитом. В среду он провел встречу с представителями общественности республики.

В рамках мероприятия Путин назвал воссоединение полуострова с Россией долгожданным, справедливым, как показала жизнь, и знаковым событием как для жителей Крыма, так и для всей страны.

«Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку», — подчеркнул он.

Путин предположил, что такие люди сами понимают нелепость своих стараний.

Весной 2014 года состоялся народный референдум, который провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Около 97% жителей полуострова высказались за то, чтобы Крым стал российским регионом.

По прошествии шести лет волеизъявление крымчан так и не смогли принять на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву. Россию Украина безосновательно называет «страной агрессором».

Статус Крыма приняли многие страны мира. Президент РФ подчеркивал, что этот вопрос «окончательно закрыт».