 Председатель Общины мусульман — о коронавирусе, месяце Рамадан и возможной отмене хаджа

Духовное управление мусульман России приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Воскресным школам при мечетях и образовательным организациям ДУМ РФ было предписано перейти на удаленное обучение, а по возможности — прекратить работу.

Какие коррективы пандемия COVID-19 внесла в жизни мусульман по всему миру? Как в этих условиях верующим соблюдать правила священного месяца Рамадан, который начнется уже 24 апреля? Могут ли отменить большой хадж в 2020 году из-за распространения инфекции? На эти и другие вопросы ответил председатель Общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни в интервью Федеральному агентству новостей.

— Господин Хенни, на пресс-конференции вы также упомянули об описанном в ранней истории ислама случае гибели людей из-за эпидемии. Расскажите подробнее.

— Была чума в городе Амвас — это исторический город на территории Сирии (Палестины. — Прим. ФАН) — во время военных действий между мусульманами и Византией. 25 тысяч сподвижников, очень приближенных к пророку людей, погибли именно от чумы. И даже когда халиф Умар ибн аль-Хаттаб приехал в этот город, ему напомнили изречение пророка:

В предписании сказано, что выходить из города нельзя, и входить в город тоже нельзя. <…>

— Если говорить о нынешней эпидемиологической обстановке в исламском мире, то власти Саудовской Аравии из-за коронавируса ввели ограничения для паломников, прибывающих на умру (малый хадж). Ставит ли пандемия коронавируса под угрозу хадж в 2020 году?

— Попасть в два священных города, Мекку и Медину, сейчас невозможно. Даже если человек приезжает по туристической визе, он должен написать письмо, что не поедет в эти города. Никого нет из паломников, все уехали. Людям дали 24 часа на то, чтобы освободить эти два города. Примерно в конце июля начнется большое паломничество — тут будем ждать. Могут и отменить, несмотря на то, что хадж — это один из столпов ислама. В истории уже были примеры, когда паломничество отменяли на год — оно ежегодное (совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. — Прим. ФАН). А малое паломничество можно совершать круглогодично, и это остается на усмотрение властей Саудовской Аравии, которые руководят этим процессом.

Самое ценное — это человек.

Если есть опасения за жизнь, то здесь отпадают все религиозные обязательства.

Если человек боится выходить из дома, то приоритетно именно сохранить свою жизнь, и все обряды можно совершить дома.

— Пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за коронавируса отменены до 10 апреля, но действие этого приказа может быть продлено. Если это произойдет, какое влияние это может оказать на тех, кто собирается поститься в Рамадан?

— Пост — он индивидуальный, не коллективный. Если пятничная молитва отменяется, то и ночные молитвы отменяются. Единственное тут — праздник (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. — Прим. ФАН). Праздник большой, но тоже уступает пятничной встрече. Все-таки, по приоритету важнее пятничная молитва, чем праздничная. Но это будет 25 мая — до того времени уже мы определимся.

Хотелось бы, если меня слышат мусульмане, призвать к солидарности. Помогать соседям, тем людям, которые не могут выйти в магазин. Как помогать? Можно просто оставить на первом этаже записку: «Если вам нужна помощь – я готов вам помочь. Могу сходить в магазин за вас». Услуги онлайн-магазинов дорожают, потому что спрос большой, и фирм таких немного. А соседям мы можем помочь.

Если есть люди, которые не могут выйти из дома, и родственников у них нет, мусульманин должен отозваться и помочь им.

Призываю мусульман быть более солидарными. Вообще мы всегда должны быть солидарными, но в этом случае — еще больше помогать и присматривать друг за другом.

— Может ли человек поститься, если он болен?

— Нельзя. Не имеет права поститься.

Если человек болеет, он не имеет права отнимать у себя жизнь, у других людей.

У нас жестко подходят к этому вопросу. К сожалению, в Интернете есть другие трактовки ислама, но нас они не касаются и не имеют никакого отношения к исламу.

— Вы говорите о том, что самое ценное в исламе — человек и его жизнь. Похожий тезис на пресс-конференции по коронавирусу озвучил и протодиакон Андрей Кураев. Не говорит ли это о том, что разные народы и представители разных религий должны объединить усилия в противостоянии эпидемии?

— Да. Мы должны. Я думаю, что особенно в этих конкретных битвах за сохранение государства, сохранение семьи, сохранение ценностей мы должны быть солидарны и объединиться. У религий разные взгляды, бывает — даже противоречащие <…>. Но в социальных вопросах мы должны помогать друг другу.