Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Аркатов уверен, что «нищий» Муратов обогатился за счет заказных статей в «Новой газете»

366
0 Оставить комментарий

Аркатов уверен, что «нищий» Муратов обогатился за счет заказных статей в «Новой газете»

Москва, 18 марта. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обогатился за счет заказных статей, считает политолог Иван Аркатов.

Федеральное агентство новостей выяснило, что семья журналиста, позиционирующего себя как «борца с коррупцией», владеет элитной недвижимостью на сумму более чем 350 миллионов рублей. Более того, дочь Муратова Анна учится в New York University College в США, и отцу ее образование обходится в 47 тысяч долларов в год, а проживание в Нью-Йорке до 2,5 тысячи долларов ежемесячно.

Политолог сомневается, что нажить такое состояние и позволить себе отправить ребенка учиться в Штаты можно, работая главным редактором. По его мнению, чтобы было миллионное состояние, нужно, например, иметь ресторан или вести еще какой-то доходный бизнес.

Аркатов заявил, что, насколько он знает, у Муратова нет каких-то официальных бизнес-проектов, которые могли принести ему такие деньги. Поэтому эксперт не исключил, что у главного редактора «Новой» были заказные статьи.

«На мой взгляд, вполне возможно, что ему наличкой или еще как-то передавали денежные средства за публикацию статей по тем или иным поводам. Тем самым понятна и видна заказушность статей «Новой газеты». Возможно, это были публикации, которые выгодны оппонентам нашей страны в целом», — сказал политолог в интервью Nation News.

Он допустил, что Муратов брался за заказные материалы, оправдывающие псевдооппозицию, и получал деньги и из РФ, и из других стран. Аркатов не исключил, что главный редактор «Новой» получал деньги через криптовалюту.

Новости партнеров

Источник: Nation News
Новости партнеров