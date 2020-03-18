Врач назвал самый безопасный вид транспорта во время эпидемии коронавируса

Москва, 18 марта. Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал транспорт, который считается самым безопасным во время эпидемии коронавируса. По его словам, это такси.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно, если прикоснуться к поверхности, которую ранее трогал инфицированный человек.

Именно поэтому нужно сократить число поездок в метро и в автобусах. Сейчас общественный транспорт представляет опасность из-за большого числа пассажиров.

«Без вариантов: такси пользоваться безопаснее. Даже если мы представим, что оно максимально загружено, через него пройдет гораздо меньше людей, чем через любой общественный транспорт», — пояснил Водовозов, его слова приводяит издание NewInform.

Специалисты призывают пользоваться медицинскими масками, которые нужно менять через каждые два часа. Руки стоит протирать влажными антибактериальными салфетками или пользоваться антисептиком.

Когда вы пришли домой, следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. Можно протереть ладони средством, которое содержит спирт.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло двухсот тысяч человек. Жертвами пневмонии нового типа стали более восьми тысяч человек. Власти всех стран мира вводят меры по предотвращению распространения коронавируса.