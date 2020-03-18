Инфекционист назвал основной источник заражения коронавирусом

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, чтобы Россия с минимальными потерями пережила пандемию коронавируса, необходимо ввести более жесткие карантинные меры, в том числе ограничить передвижение людей в метро.

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил, что карантинные мероприятия вводятся тогда, когда люди начинают заражаться внутри страны, а это происходит потому, что граждане, приехавшие в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, заразили несколько человек, а те — еще несколько.

«Карантинные меры [в России] могли бы быть и жестче, — заявил инфекционист. — В Италии пропустили точку X, и мы увидели рост заболеваемости, когда больницы не справляются с огромным количеством пациентов. Эпидемию предотвратить очень тяжело. При введении карантинных мероприятий мы без нагрузки, с минимальной летальностью можем помочь россиянам пережить эту эпидемию».

Ранее Тимаков говорил, что карантинные мероприятия должны быть направлены на ограничение перемещения жителей мегаполисов на общественном транспорте, в первую очередь на метро, поскольку это «основной источник передачи инфекции», и запрет массовых скоплений людей.

Напомним, на сегодняшний день в России официально зарегистрировано 147 случаев инфицирования коронавирусом, пять человек выздоровели.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве — 86 человек, 12 случаев зафиксировано в Подмосковье, девять — в Петербурге, по пять — в Калининграде и Самарской области и так далее.

Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 204,4 тысячи человек, из них 8 232 погибших и 82 452 человек выздоровевших.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае — 80 906 человек. На втором месте Италия — 31 506 заболевших. На третьем месте — Иран, где 17 361 заразившихся.

Добавим, что в связи с ситуацией с коронавирусом каникулы в российских школах вместо одной недели продлятся три — с 23 марта по 12 апреля включительно.