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Инфекционист назвал основной источник заражения коронавирусом

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Инфекционист назвал основной источник заражения коронавирусом

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, чтобы Россия с минимальными потерями пережила пандемию коронавируса, необходимо ввести более жесткие карантинные меры, в том числе ограничить передвижение людей в метро.

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил, что карантинные мероприятия вводятся тогда, когда люди начинают заражаться внутри страны, а это происходит потому, что граждане, приехавшие в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, заразили несколько человек, а те — еще несколько.

«Карантинные меры [в России] могли бы быть и жестче, — заявил инфекционист. — В Италии пропустили точку X, и мы увидели рост заболеваемости, когда больницы не справляются с огромным количеством пациентов. Эпидемию предотвратить очень тяжело. При введении карантинных мероприятий мы без нагрузки, с минимальной летальностью можем помочь россиянам пережить эту эпидемию».

Инфекционист назвал основной источник заражения коронавирусом

Ранее Тимаков говорил, что карантинные мероприятия должны быть направлены на ограничение перемещения жителей мегаполисов на общественном транспорте, в первую очередь на метро, поскольку это «основной источник передачи инфекции», и запрет массовых скоплений людей.

Напомним, на сегодняшний день в России официально зарегистрировано 147 случаев инфицирования коронавирусом, пять человек выздоровели.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве — 86 человек, 12 случаев зафиксировано в Подмосковье, девять — в Петербурге, по пять — в Калининграде и Самарской области и так далее.

Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 204,4 тысячи человек, из них 8 232 погибших и 82 452 человек выздоровевших.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае — 80 906 человек. На втором месте Италия — 31 506 заболевших. На третьем месте — Иран, где 17 361 заразившихся.

Добавим, что в связи с ситуацией с коронавирусом каникулы в российских школах вместо одной недели продлятся три — с 23 марта по 12 апреля включительно.

Инфекционист назвал основной источник заражения коронавирусом

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