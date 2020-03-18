«Балы», «Прорывы», «Тосочки» и другие новинки Парада Победы-2020 в Москве

Береговой ракетный комплекс «Бал» впервые примет участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Сообщение об этом 17 марта опубликовало Министерство обороны РФ.

Военное ведомство уточнило, что «Балы» уже прибыли в подмосковное Алабино и готовятся принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут самоходные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, командные пункты управления и связи берегового ракетного комплекса «Бал» — всего шесть машин.

Известно, что в военном параде планируется задействовать 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов военной техники пройдут по Красной площади впервые.

Что же представляет собой береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» и часть других «новичков», которые 9 мая 2020 года впервые пройдут по брусчатке мимо Кремля? Ответ на этот вопрос дал корреспондент Федерального агентства новостей.

Убойный «Бал»

Подвижный БРК «Бал» вооружен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами (ПКР) Х-35. Он предназначен для контроля прибрежной зоны и способен в случае необходимости уверенно «заминусовать» любой кораблей водоизмещением до 5000 тонн.

Наличие средств обнаружения и управления определяет высокую автономность БРК, а размещение на колесных шасси высокой проходимости — высокую подвижность и малую уязвимость для высокоточных средств поражения большой дальности.

В ПКР X-35 реализован принцип «выстрелил и забыл». То есть сразу после пуска стартовые батареи БРК могут сворачиваться и на максимальной скорости (по шоссе — так вообще до 60 км/ч!) уходить из-под ответного удара, а ракеты самостоятельно наведутся на цель.

Добавим, что для пуска ПКР «Балу» совершенно не обязательно выкатываться на какой-нибудь пляж. Он может отработать по противнику даже спрятавшись в складках местности на удалении до 10 км от береговой черты.

В типовой состав БРК «Бал» входят 2 командных пункта управления и связи, 4 самоходных пусковых установки и 4 транспортно-перегрузочные машины.

Матчасть БРК смонтирована на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930 «Астролог» и обладает очень приличным запасом хода. В стандартном составе на каждой самоходной пусковой установке и транспортно-перегрузочной машине находятся по 8 ПКР в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК). Таким образом, БРК полного состава обладает 32 готовыми к пуску ракетами и общим боезапасом в 64 ПКР.

Время подготовки комплекса к стрельбе на неподготовленной позиции с марша составляет не более 10 минут, а к повторному залпу — менее 30 минут. Дальность же поражения у «Бала» с ПКР модификации Х-35У достигает 120 км.

Разработанный АО «Конструкторское бюро машиностроения» «Бал» был принят на вооружение в 2008 году.

Любопытно, что все попытки ОПК Украины повторить успех российских конструкторов и создать свой клон «Бала» в виде БРК «Нептун» до сих не увенчались успехом. В общем, парад с участием БРК Украине может только сниться.

Защитники неба

Следующими «неофитами» на Красной площади должны стать российские новейшие комплексы ПВО.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) войсковой ПВО средней дальности «Бук-M3» не только предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, но и способен эффективно поражать радиоконтрастные наземные и надводные цели. ЗРК может выполнять свою работу в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Основное внешнее отличие гусеничной самоходной пусковой установки «Бук-М3» от предыдущей модификации «Бук-М2» — это 6 зенитных управляемых ракет, «упакованных» в ТПК, вместо четверки ракет, установленных открыто. При этом есть еще и вариант пусковой установки «Бук-М3» с дюжиной контейнеров.

«Бук-М3» использует ракеты 9М317М, которые по техническим характеристикам превосходят предыдущие модели практически в два раза. Достаточно сказать, что у «Бука-М3» вероятность поражения воздушной цели одной ракетой составляет 0,9999!

Иностранные аналитики считают, что в своем классе ЗРК «Бук-M3» просто не имеет аналогов.

Разработчиком «Бук-М3» выступил Научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова. Первоначально предполагалось, что комплекс будет принят на вооружение еще 2009 году, но довести до ума перспективный ЗРК с высочайшими тактико-техническими характеристиками оказалось непросто. Принятие нового «Бука» на вооружение произошло лишь в 2016 году.

Универсальный многоканальный ЗРК ПВО-ПРО фронтового звена сухопутных войск С-300В4 стал результатом модернизации С-300В и С-300ВМ. Он обеспечивает поражение баллистических ракет и аэродинамических целей на дальностях до 400 км и высотах до 37 км.

ЗРК С-300В4 имеет повышенные боевые возможности, достигнутые за счет введения новых комплектующих изделий, а также внедрения современной элементной базы и вычислительных средств. Это позволило существенно улучшить технические и эксплуатационные характеристики комплекса, в том числе условия работы боевых расчетов.

Зенитные управляемые ракеты комплекса С-300В4 способны разгоняться до скорости 9М.

По словам руководителя НПО «Алмаз» Яна Новикова, С-300В4, по сравнению с ЗРК предыдущего поколения, может прикрывать от удара с воздуха площадь в два-три раза больше и поражать воздушные цели на увеличенной дальности. Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности.

Создателем ЗРК С-300В4 является НПО «Алмаз» им. А. А. Расплетина.

«Витязь» и «Деривация»

Зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 «Витязь» предназначен для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения противника. ЗРК способен эффективно бороться как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. Одна пусковая установка «Витязя» несет 12 транспортно-пусковых контейнеров.

ЗРК С-350 станет заменой С-300П/ПС, поскольку те уже сняты с производства. При этом С-350 не рассматривается как замена ЗРК семейства «Бук». «Витязь» способен выполнять боевые задачи по предназначению как самостоятельно, так и в составе группировок войск ПВО-ПРО, оснащенных С-300, С-400, С-500, а также другими современными и перспективными ЗРК.

Уникальность С-350 заключается в том, что благодаря различным вариантам сочетания элементов комплекса и их высокой мобильности обеспечивается высокая боевая эффективность и живучесть «Витязя» в различных условиях боевой обстановки.

ОКР по «Витязю» были открыты в 2007 году. В 2011 году был выполнен этап создания рабочей конструкторской документации, и в том же году удалось начать испытания зенитных управляемых ракет для С-350. Однако завершить госиспытания «Витязя» удалось лишь в прошлом году.

Принятый на вооружение в 2020-м ЗРК был разработан НПО «Алмаз» им. А. А. Расплетина.

Еще одной новинкой Парада Победы 2020 года станет 57-мм перспективный зенитно-артиллерийский комплекс (ЗАК) 2С38 «Деривация-ПВО». Его боевая машина была создана на базе БМП-3.

«Деривация-ПВО» предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса «воздух — поверхность», самолетов тактической авиации и вертолетов огневой поддержки. ЗАК способен сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, а также уничтожать наземные и надводные цели.

Комплекс имеет максимальную дальность поражения до 6 км и максимальную высоту поражения до 4,5 км. Боевая машина ЗАК способна вести огонь с темпом 120 выстрелов в минуту. Следует учесть, что при этом огонь ведется не привычными для отечественных зенитно-артиллерийских комплексов 23-мм или 30-мм, а куда более «увесистыми» 57-мм снарядами.

Разработчиком «Деривация-ПВО» выступил ЦНИИ «Буревестник».

Дешевле, чем «Армата»

От грозных систем ПВО перейдем к не менее грозной бронетехнике.

9 мая впервые мимо кремлевских стен продефилируют глубоко модернизированные основные боевые танки Т-90, получившие обозначение Т-90М «Прорыв».

Появление «Прорыва» явилось следствием задержки и удорожания работ по созданию Т-14 — перспективного российского основного боевого танка с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Поскольку насыщение сухопутных войск революционными «Арматами» задерживалось, было принято решение о модернизации уже имеющихся в частях танков.

Применительно к Т-90 это означало довольно серьезную доработку машины, в ходе которой была использована часть технических решений, ранее успешно опробованных на Т-14. В результате на свет появился Т-90М «Прорыв» — машина, которая по своим характеристикам не дотягивала до Т-14, но была куда более мощной, чем исходный вариант «девяностого».

Танк Т-90М получил многоканальный прицел, систему управления огнем «Калина» с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена, систему кругового видеонаблюдения, камеру заднего вида, новую башню, новый автомат заряжания, новый комплекс активной защиты и на «сладкое» — 125-мм гладкоствольную пушку 2А82-1М. Такой же пушкой вооружен Т-14.

Контракты на поставку в войска опытной партии «Прорывов» были подписаны во время проведения военно-технического форума «Армия-2019».

От «Курганца» до «Листвы»

Перспективная боевая машина пехоты Б-11, созданная на основе средней гусеничной платформы «Курганец-25», появится 9 мая перед москвичами и гостями столицы в заметно обновленном виде. На парад эта машина прибудет не с привычным боевым модулем «Бумеранг-БМ», а с необитаемым дистанционно-управляемым модулем «Эпоха», разработанным тульским ОАО «Конструкторское бюро приборостроения».

Еще одной премьерой Парада Победы этого года станет прохождение тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». От своих предшественниц «Тосочка» отличается множеством усовершенствований, а главное, колесным шасси. Этот нюанс хоть и снижает проходимость машины на пересеченной местности, но зато резко повышает мобильность «Тосочки» и позволяет ей без проблем передвигаться по дорогам общего пользования.



«Тосочка», по сути, является усовершенствованной разновидностью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Наконец, машина дистанционного разминирования «Листва», разработанное АО «Рязанское Конструкторское Бюро «Глобус». Эта машина, построенная на базе бронекорпуса СБА-60-К2 «Булат», предназначена для обеспечения безопасности передвижения российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс».

Для предотвращения несанкционированного подрыва при ручном разминировании радиоуправляемых взрывных устройств, а также для дистанционного подрыва мин с электронным управлением, «Листва» использует выносную и стационарную аппаратуру радиоэлектронного подавления с радиусом действия до 70 м.

Заметим, что «Листва» также способна обезвреживать мины с электронной системой подрыва путем выведения из строя их электронной начинки мощным импульсным СВЧ-излучением, направленным через параболическую антенну.

Мы перечислили далеко не все новинки грядущего юбилейного Парада Победы, анонсированные Министерством обороны РФ. Однако и того, что мы упомянули, вполне достаточно для понимания — 9 мая на Красной площади зрителей будет ожидать незабываемое зрелище.