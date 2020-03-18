Ученый заявил, что колонизация Марса и Луны спасет человечество от коронавируса

Москва, 18 марта. Стремительное распространение коронавирусной инфекции свидетельствует о необходимости колонизации Марса и Луны на случай гибели человечества. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

По его словам, освоение дальнего космоса является важной цивилизационной задачей, так как на Земле беспрерывно возникают новые проблемы, которые ставят под угрозу дальнейшее существование человечества.

«Исходя из интересов выживания вида, нужно думать над решением этой проблемы. Создание на других планетах — на Марсе, Луне — поселений является фактором снижения риска гибели цивилизации от техногенных, биологических и иных проблем», — пояснил Ионин.

Он также добавил, что ни одна из проблем, стоящих перед человечеством, не может быть решена полностью и окончательно без освоения космического пространства, поэтому данный вопрос затрагивает интересы и судьбы всех стран, передает радио Sputnik.

«Ситуация, которая сейчас происходит, это звоночек маленького колокольчика, еще не колокола, подумать о будущем», — сказал Ионин.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 200 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более восьми тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.