Суданцев избили в аэропорту Турции из-за закрытия воздушного сообщения

Анкара, 18 марта. Граждан Судана избили в одном из турецких аэропортов из-за закрытия воздушного сообщения.

В Twitter появилось видео, снятое одной из пассажирок, на котором видно, как кто-то нападает на суданцев. При этом администрация аэропорта не предприняла никаких мер, чтобы остановить насилие.

Видео вызвало широкий общественный резонанс. Многие интернет-пользователи осудили граждан Турции, которые продемонстрировали агрессию, когда нужно было проявить понимание. Некоторые припомнили Анкаре ее вторжение в Сирию и Ливию, а также поддержку боевиков на территории этих стран. Ряд комментаторов обратили внимание на то, что Турция всегда была известно ксенофобией, но на фоне паники из-за коронавируса она перешла все границы, в результате чего пострадали невинные люди.



«Не хочу никого защищать, но мне кажется, что нужно действовать по закону, а не поддаваться чувствам», «Как во времена Османской оккупации. Они считают себя выше арабов, и им нравится нас оскорблять. Посмотрите, что они делают с сирийцами и ливийцами», «Турция — известная мафия. Они друг друга убивают, что там до арабов», — пишут в комментариях под видео.

الشرطة التركية تعتدي بالضرب على سودانيين في مطار اسطنبول وتطردهم من المطار #ضرب_سودانيين_بمطار_تركيا pic.twitter.com/xtY3s2QBiP — مبارك - MBS (@m5b5k) March 18, 2020

Напомним, что закрытие авиасообщение связано с распространением коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Вспышка заболевания впервые произошла в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев коронавирус успел распространиться по всему миру.