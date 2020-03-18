Первый муж Началовой заявил о желании разобраться со сплетниками

Москва, 18 марта. Экс-солист группы «Премьер-министр» и первый муж певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской заявил, что хотел бы жить в 19 веке, поскольку тогда имел бы возможность вызвать на дуэль каждого, кто обвинял его в смерти супруги.

Началовой не стало в марте прошлого года. Она умерла от сепсиса в возрасте 38 лет. После трагедии в смерти певицы некоторые стали винить Ланского, считая, что тот якобы заставлял звезду худеть и не был ей верен.

Сам музыкант вину отрицает. Он говорит, что любил жену, и считает, что его травля была кем-то проплачена. Певец признался, что не ожидал такого интереса к своей персоне.

«Все публичные люди, которые якобы обличили меня, должны остановиться, подумать и вспомнить, через какое место они попали в шоу-бизнес. Меня выставили подлецом и изменщиком, но уже не убийцей», — сказал он.

Исполнитель заверил, что хотел бы разобраться с теми сплетниками, которые распространяли о нем далекие, по его словам, от реальности сплетни.

Он также отметил, что ни один из недоброжелателей не высказался по этому поводу ему в лицо. Однако Ланской смотрит на эту ситуацию не только с плохой стороны, певец нашел в ней определенные плюсы. Он сообщил, что после обвинений в свой адрес стал жестче ко всему относиться.

О том, что Ланской изменял Началовой, ранее рассказала подруга певицы Олеся Сазыкина. Она заявила, что хорошо знала мужчину. По ее словам, певица боготворила первого мужа, и у них была «безумная любовь», однако позже на почве неверности артиста в паре начались разногласия.