Лада Дэнс в 53 года сексуально станцевала у шеста

Москва, 18 марта. Известная актриса и певица Лада Дэнс поразила фанатов, показав, как осваивает танцы на пилоне. Задача непростая, да еще и в 53 года, которые артистка отпраздновала в прошлом сентябре.

Дэнс в последнее время не часто появляется на виду у публики, но при этом не перестает выступать и работать на собой. Артистка рассказала, что давно мечтала научиться танцам на пилоне, и вот ей представился шанс — умение нужно для съемок нового клипа.

«Уже получается очень сексуально, женственно и красиво. Наслаждаюсь отражением в зеркале», — призналась Дэнс.

На снимках, опубликованных в Instagram, звезда предстала в туфлях на высоких каблуках, коротких шортах и футболке. Наряд позволил певице продемонстрировать отличную фигуру, которой могли бы позавидовать и более молодые представительницы прекрасного пола.

Пост артистки вызвал настоящий ажиотаж в соцсети. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Дэнс и ее успехов.

«В 53 года… Это очень круто!!!» — отреагировала _krisstina_666.

«Лада, какое же у вас молодое тело!!! Супер!!!» — восхитился maxim_v_tarasov.

«Огненная штучка», — добавила adavamrada.

Танцами на пилоне увлекается не только Дэнс, но и известная актриса Светлана Ходченкова. Она активно делится с фанатами снимками из личной жизни, в том числе из спортивного зала. Несколько лет назад она решила освоить танцы у шеста и, судя по ее отличной форме, добилась впечатляющих результатов. Например, однажды звезда удивила подписчиков весьма неплохой растяжкой в вертикальном шпагате.