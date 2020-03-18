Главные новости 18 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 18 марта.

Подгорица потребовала взамен на разрешение эвакуировать россиян доставить 50 своих граждан из Москвы в Тиват без билетов. Черногория выдвинула требования в ответ на просьбу выпустить россиян.

Москвич Давид Беров, заразившийся коронавирусом в Италии, рассказал о том, как проходило его лечение. Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о лечении.

Трамп опроверг заявления о том, что Соединенные Штаты Америки могут быть причастны к распространению коронавируса. Трамп ответил на заявления о том, что США могли распространить коронавирус.

Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 114 до 147. В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом.

Известный британский инфекционист Грэм Медли назвал способ, который может повлиять на распространение коронавируса нового типа. Британский инфекционист Медли назвал «гениальный» метод борьбы с коронавирусом.

Мужчина зарезал жену и ранил пристава рядом со зданием суда в городе Первоуральске Свердловской области, он объявлен в розыск. Ответчик по делу о побоях зарезал жену у здания суда на Урале.

Марков рассказал о новых доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США. Марков рассказал о новых доказательствах американского происхождения коронавируса.

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева резко ухудшилось состояние. Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось.

Немецкий телеканал заявил, что сотни туристов в Европе заразились новым типом коронавируса на горнолыжном курорте Ишгль. Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса.

Жители Петербурга активно звонят в службу скорой помощи из-за паники, связанной с эпидемией коронавируса. Врач Синицын объяснил, что нужно делать при первых симптомах коронавируса.