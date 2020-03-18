Вручение премии лучшим поэтам и писателям года перенесли на май из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Торжественная церемония вручения национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» перенесена с 21 марта на конец мая в связи с карантинными мероприятиями в Москве. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил председатель оргкомитета премий, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.

Вручение премий должно было состояться 21 марта в Большом конференц-зале правительства Москвы.

«К сожалению, эпидемия коронавируса поменяла наши планы, — сказал Дмитрий Кравчук. — Мы хотели отметить Всемирный день поэзии 21 марта большим поэтическим концертом, вручить наши главные литературные премии и назвать имена поэтов, которые стали открытием года, а также имя наиболее значимого, по мнению жюри, поэта. Но, безусловно, защита здоровья всех гостей торжественной церемонии в нынешней ситуации — самый главный приоритет».

Кравчук добавил, что День поэзии в 2020 году пройдет в виртуальной форме на литературных порталах в Интернете. Новая дата проведения торжественной церемонии предварительно назначена на 22 мая.