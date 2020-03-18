МИД РФ сообщил о согласовании эвакуации россиян из Черногории

Подгорица, 18 марта. Правительство Черногории дало разрешение на вывоз россиян на родину, три борта полностью готовы вылететь. Об этом сообщили сегодня в МИД РФ.

«Мы получили ноту МИД Черногории, который одобрил вылет части российских граждан в среду», — сообщили представители дипмиссии в комментарии РИА Новости.

В МИД РФ уточнили, что за россиянами готовы вылететь три самолета. На официальном сайте посольства РФ ранее сообщалось, что речь идет примерно о 1,8 тысячи человек.

Напомним, власти Черногории на минувшей неделе приостановили международное авиасообщение и закрыли границы для противодействия распространению коронавируса в стране после выявления двух случаев заражения.

При этом Подгорица увязывала эвакуацию граждан РФ с тем, чтобы российская сторона организовала и эвакуацию находящихся на территории России граждан Черногории. Из-за этого в МИД РФ ситуацию с туристами оценивали как критическую.

Россия также закрыла границы до 1 мая и ограничила авиа- и ж/д-сообщение со многими странами. По последним данным, в РФ зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять пациентов выздоровели и были выписаны домой.