Соболь будет вынуждена принять условия «Яблока» для выдвижения в Госдуму

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь объявила о выдвижении на выборы в Госдуму в 2021 году. Пойти подчиненная Алексея Навального может от «Яблока», с которым уже инициировала переговоры. Однако партия вправе отказаться от сотрудничества из-за давнего конфликта с основателем ФБК и по причине нарушения летних договоренностей 2019 года.

Политическая попрошайка

Соболь уже пыталась участвовать в выборах в Государственную думу в 2016 году. Тогда она тоже попыталась заручиться поддержкой «Яблока». Однако в партии ей поставили ультиматум — сотрудничество было возможно только при отказе юриста ФБК от совместной работы с запрещенной «Открытой Россией» олигарха Михаила Ходорковского.

«От «Яблока» мне поступило предложение выдвигаться от других одномандатных округов с условием отказа от поддержки «Открытой России» в любой форме и моей поддержки кандидатуры Явлинского на выборах президента в 2018 году», — писала Соболь в соцсетях.

После отказа «Яблоко» открестилось от поддержки Соболь, и та сняла свою кандидатуру с выборов. Примечательно, что в самой «Открытке» ставку делали не только на юриста ФБК, но и на «единоросса» Рузиля Мингалимова. Организация заявила о поддержке политика, который собирался баллотироваться по Набережночелнинскому одномандатному округу. «Единой России» поддержка депутата структурой, существующей на иностранные средства, не понравилась, в связи с чем Мингалимов был исключен из партии. Сам же Ходорковский тогда занял позицию, в которой при любом раскладе он выходил сухим из воды, в чем его и упрекнули.

В 2020 году Любовь Соболь снова решила попробовать наладить сотрудничество с «Яблоком», поскольку понимает, что методика сбора подписей, как и летом, не сработает. В отличие от кампании в Мосгордуму, где ей надо было сдать всего пять тысяч подписей жителей округа, в ГД Соболь нужно порядка 3% от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа. По мнению юриста ФБК, это 15 тысяч человек. Собрать такое количество подписей при ее репутации скандалистки, провокатора и фальсификатора практически нереально. В связи с этим Соболь рассчитывает пойти от «Яблока», поскольку так будет гораздо легче.

Почему не коммунисты?

При попытке наладить работу с «Яблоком» Соболь не может рассчитывать на протекцию Навального как бывшего члена партии. Со времен конфликта в 2007 году и исключения из политической организации за национализм основатель ФБК утратил все прошлые связи, поэтому вариант «по блату» Соболь не рассматривает.

Кроме того, вряд ли юрист предпримет попытку заручиться поддержкой КПРФ. Информация о связях ФБК с коммунистами подтвердилась после тайной встречи Навального и первого секретаря московского комитета КПРФ Валерия Рашкина в отеле «Националь». Возможно, если бы существовавшие между сторонами договоренности так и остались бы тайными, то Соболь могла инициировать переговоры и с КПРФ, однако из-за предания их огласке речи об открытом сотрудничестве идти не может. И тут уже не играют никакой роли тесные отношения Соболь с депутатами КПРФ в Мосгордуме, которые были выбраны по «Умному голосованию» Навального и регулярно приглашали ее на круглые столы. Вероятно, это было одним из условий сотрудничества ФБК с коммунистами: Навальный помогает им голосами, а партия пытается привести Соболь в политику. Однако каждый из этих эпизодов сопровождался скандалами, и от такого сотрудничества пострадали сами члены партии – Елене Шуваловой под угрозой исключения пришлось сняться с учета московского отделения КПРФ и зарегистрироваться в другом.

Сомнительный союз

После невозможности заключения союза с коммунистами для Соболь остался единственный вариант — «Яблоко». Но и тут могут возникнуть проблемы. В 2019 году перед выборами в Мосгордуму оппозиционные кандидаты договорились о разделе округов. Так, сторонники бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова не пошли на выборы в тех округах, где собирались выдвигаться кандидаты от «Яблока». Информацию подтвердил член партии Сергей Митрохин, который выдвинулся по 43 округу. Любовь Соболь «забыла» о заключенных соглашениях и так же выдвинулась от Арбата, Пресни и Хамовников, чем нарушила договоренности и хотела помешать Митрохину.

Очевидно, что «Яблоко» перед выборами в ГД-2021 выдвинет свои условия, при выполнении которых поддержит такого ненадежного союзника, как Любовь Соболь. И будут они, скорее всего, жестче, чем в 2016 году. «Яблоко» нужно Соболь гораздо больше, чем она партии. Юрист ФБК либо прогнется под требования, либо попытается собрать подписи, тем самым расписавшись в своем поражении.