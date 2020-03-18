Звезда «Игры престолов» устроил дебош на борту самолета из-за разлитого вина

Лондон, 18 марта. Британский актер театра и кино, звезда сериала «Игра престолов» и киноэпопеи «Властелин колец» Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил бокал в свою супругу Эшли Мур.

Пара летела первым классом. Им предложили бесплатные спиртные напитки. Уже к середине девятичасового перелета оба были изрядно пьяны и начали ссориться, пишет The Sun. 33-летняя жена Бина в какой-то момент случайно пролила на мужа белое вино. Это его очень разозлило, хотя на нем были и без того грязные спортивные штаны.

По словам источника таблоида, после этого актер начал кричать и швырнул в супругу бокал. Скандалящую чету пытались успокоить члены экипажа. В итоге им это удалось. Происшествие прокомментировали в авиакомпании, заметив, что актеру очень повезло, что из-за этого инцидента на него не стали жаловаться в полицию.

Напомним, российским авиакомпаниям с 2018 года разрешили составлять «черные списки» дебоширов и отказывать им в полетах на один год. В такой список могут попасть те пассажиры, которые не выполняют распоряжение командира воздушного судна, хулиганят на борту, совершают действия, которые угрожают безопасной эксплуатации самолета.

Инициатива с «черными списками» была предложенная авиакомпанией «Аэрофлот». В компании посчитали, что это станет шагом к улучшению законодательства РФ в области по профилактики и противодействия деструктивному поведению в самолетах.