Перепуганная из-за коронавируса Бузова призвала всех мыть руки под музыку

Москва, 18 марта. Известная российская певица Ольга Бузова предложила своим подписчикам поучаствовать в флешмобе, цель которого — борьба с коронавирусом.

«Я первая. Правила простые — снимайте видео, где вы моете руки под ваши любимые песни», — пишет артистка в Instagram.

Бузова также призналась, что ей страшно из-за всей той паники, которая воцарилась в обществе на фоне коронавируса.

«Когда в магазинах пустые прилавки, а в аптеке не можешь купить витамин C или парацетамол, то становится страшно», — отметила певица.

Отметим, что не все российские звезды настроены столь пессимистично. Известный российский актер Дмитрий Певцов, к примеру, записал видеообращение, в котором заявил, что никакому коронавирусу не победить «народ, который зимой есть мороженое».

Вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги болезни находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Сложной также остается ситуация в Германии и Франции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. По словам ученых, источником заразы могут быть летучие мыши, которых употребляют в пищу в Китае.