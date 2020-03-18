Офис президента Украины закрылся на карантин из-за коронавируса

Киев, 18 марта. Офис президента Украины Владимира Зеленского прекратил свою работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщают украинские СМИ.

Офис президента Украины закрылся на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Канцелярия прекратила осуществлять личный прием граждан. Посетителям рекомендуют подавать свои обращения в письменной форме, оставляя их в ящике для корреспонденции у входа в здание офиса главы государства или отсылать их на электронную почту. Информационные запросы также принимаются только в электронном виде.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 200 тысяч человек. От вируса погибло более семи тысяч человек.

На Украине зафиксированы 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два человека скончались от коронавируса. 17 марта на карантин закрылись целые города и крупные областные центры Украины. В Киеве закрылись все заведения общепита, магазины, спорткомплексы, салоны красоты, дискотеки и интернет-клубы. Кроме того, украинские власти ограничили пассажирских перевозки в стране.