Кадыров иронично отреагировал на небылицы Запада о коронавирусе

Москва, 18 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично отреагировал на обвинения Запада в адрес России из-за коронавируса.

Он напомнил, что первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Китае, а затем вирус добрался до Европы через страны, расположенные южнее России.

«Ну явно не по шелковому пути или Транссибу (добрался коронавирус до Европы. — Прим. ФАН). Стоило только одному человеку чихнуть в европейских странах, сразу все взоры устремились на восток», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его мнению, западные страны «сами сочинили небылицу и сами в нее поверили», что Россия якобы с помощью коронавируса хочет посеять панику и дестабилизировать обстановку. Кадыров назвал выдумки западных стран «детским лепетом».

«Мир оказался перед серьезной угрозой, а вы все не можете расстаться с мифами, иллюзиями о русской угрозе! — отметил политик. — Пора, братцы, пора, а то уже все куры на Петелинской фабрике смеются, услышав ваши небылицы! Аж яйценоскость возросла!»

Ранее издание Financial Times со ссылкой на закрытый доклад ЕС от 16 марта сообщило, что Европейский союз обвинил Россию в распространении ложной информации о борьбе западных стран с коронавирусной инфекцией.

Напомним, на сегодняшний день число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 200 тысяч человек. От вируса погибли более восьми тысяч человек, указал «Царьград».