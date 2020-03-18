Игорь Матвиенко предложил провести «Евровидение-2020» в YouTube

Организаторы Евровидения-2020 решили отменить музыкальный конкурс в этом году. Музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко оценил такое решение.

Этим утром на официальном аккаунте Евровидения-2020 в Twitter появилось обращение к поклонникам от представителей конкурса.

«С глубокими сожалениями мы вынуждены сообщить об отмене конкурса. В течение последних недель мы рассматривали разные альтернативные возможности, чтобы провести Евровидение. Однако нестабильность, которую спровоцировало распространение коронавируса в Европе, и распоряжения, выпущенные правительствами государств-вещателей и властями Нидерландов, привели к решению, что сейчас невозможно дальше планировать проведение мероприятия, как мы задумывали», — говорится в сообщении к зрителям.

При этом организаторы заверили, что продолжат вести переговоры о возможности провести Евровидение-2021 в Роттердаме.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Игорь Матвиенко заявил, что отмену музыкального конкурса можно трактовать двояко.

«С одной стороны, людям, которые находятся в изоляции и болеют дома, сейчас неплохо посмотреть шоу. С другой стороны, мне кажется, не очень корректно [проводить Евровидение], как пир во время чумы. Такие странные фриковые шоу – не самый лучший выход морально поддержать людей», — заявил Матвиенко в беседе с ФАН.

Кроме того, музыкальный продюсер считает, что участник конкурса от России — группа Little Big — должна представлять страну на шоу в следующем году.

«Тем более в интернете он [клип Little Big] явный лидер. Я бы вообще на их месте конкурс видеоклипов [провел]. Все номера висят на YouTube, где провели бы конкурс. Было бы какое-то новое слово и [конкурс] шел бы в ногу со временем», — пояснил он.

Клип российской группы собрал наибольшее число просмотров на YouTube, что означает его победу в конкурсе, говорит собеседник ФАН.

«Для интернет-аудитории они уже заняли первое место», — добавил Матвиенко.

Напомним, что Евровидение в этом году должно было пройти в мае в Роттердаме. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй — на 14 мая, финал — на 16 мая. От России на конкурс должна была поехать петербургская панк-поп-рейв группа Little Big.

Эпидемия COVID-19, вызванная коронавирусной инфекцией, уже стала причиной отмены ряда крупнейших мероприятий. В частности, была сорвана крупнейшая игровая выставка E3 и отменен чемпионат Европы по футболу.