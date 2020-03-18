Севастополь, 18 марта. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Крым, где ему предстоит вручить государственные награды строителям переправы через Керченский пролив.

Как сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства не только наградит тех, кто проявил трудовой героизм при строительстве Крымского моста, но также по традиции встретится с представителями общественности республики.

Президент, кроме того, проведет рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Поездка главы государства приурочена к шестой годовщине воссоединения полуострова с РФ. Планируется, что мероприятия, в которых примет участие Путин, пройдут в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея». Его реставрацией занималось Русское географическое общество.

Переправу через Керченский пролив, соединяющую Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Мост является самым длинным в России, его протяженность составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате народного референдума, который провели в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.