Как коронавирус изменил жизнь россиян, обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Ситуация с пандемией COVID-19, вызванной новым коронавирусом, стала темой обсуждения в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Гостями мероприятия стали врачи, а также общественные и религиозные деятели.

Среди гостей круглого стола были:

— заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии петербургского Центра гигиены и эпидемиологии Александр Шапарь; — старший научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров; — депутат законодательного собрания Петербурга Александр Егоров; — религиозный и общественный деятель, писатель, богослов Андрей Кураев; — председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммад Хенни.

Тема пресс-конференции звучала так: «Коронавирус в России — прогнозы и контроль».

Модератором дискуссии выступил гендиректор ФАН Евгений Зубарев.

Два мира — два коронавируса?

Главный вопрос, который волнует не только собравшихся журналистов, но и граждан нашей страны: почему данные по заражению коронавирусом за рубежом и в России разнятся на порядок — по всему миру тысячи и десятки тысяч зараженных, а в РФ всего несколько десятков?

Этому есть ряд причин, считают медики, в первую очередь, это заслуга служб отечественного санитарно-эпидемиологического контроля, который находится на очень высоком уровне.

Александр Шапарь проанализировал репортаж ФАН, показывающий, насколько лучше поставлена система контроля в аэропортах нашей страны чем на Западе, где прибывающих людей до последнего времени фактически не проверяли.

«Наши санэпидслужбы — самые опытные среди других стран, мы имеет наибольший опыт. Соответственно, мы все это используем, — отметил Шапарь. — Главное, чтобы сейчас не было паники в обществе. Все меры предпринимаются. При этом мне хотелось бы донести до всех, что состояние здоровья каждого человека — в его руках».

Врач напомнил, что помимо коронавируса есть еще сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Меры от всех этих напастей простые.

«Соблюдение правил личной гигиены, избегание, по возможности, мест массового скопления людей», — напомнил он.

В то же время сомневаться в реальности данных, публикуемых Роспотребнадзором, нет никаких оснований, считают медики.

«Что касается диагностики: почти с самого начала эпидемии наши ученые приступили к разработке тест-систем. Они были доставлены в опорные лаборатории России. Сразу началась диагностика людей, относительно которых было подозрение на заболевание. Система работает. Мы выявляем больных и эффективно лечим», — отметил Шапарь.

По словам врача, ему сложно сказать о ситуации в других странах и охарактеризовать, как у них построена система здравоохранения и профилактики.

«Но мы работаем. У нас каждый человек, даже если он думает, что он забыт — это не так. У нас никто не забыт. А разница в показателях и есть знак, что российские службы работают эффективно», — отметил он.

В то же время нелишне еще раз напомнить о правилах ответственного поведения, говорит врач.

«Если ты знаешь, что болен, не иди ты на работу, не иди в театр, вызови врача, обследуйся. Государство все сделает для твоей защиты. Зачем идти в людное место, если можно сделать так, чтобы доставить меньше беспокойства?» — говорит Шапарь.

С этой точкой зрения в целом согласен старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, который также призвал доверять официальным данным, публикуемым Роспотребнадзором и Минздравом.

Никоноров напомнил обо всех предыдущих резонансных эпидемиях — «свином гриппе», атипичной пневмонии и так далее. По словам врача, коронавирусы известны давно, а в этом году мы просто столкнулись с его новой разновидностью.

«Какие прогнозы? Считается, что COVID-19 станет сезонным, будет проходить в обычно сезонное время — осень-зима-весна — и будет обычным сезонным заболеванием», — говорит специалист.

Нужно лучше информировать население

Депутат ЗакСа Александр Егоров, упомянув, что много лет проработал в медицине, упрекнул власти в недостаточном информировании горожан по ситуации с коронавирусом и по проводимым карантинным мероприятиям.

«Не могу согласиться с мнением, что здоровье нашего население полностью в руках самих людей, — отметил парламентарий. — В законе об охране здоровья прописано, что информирование — прерогатива исполнительной власти».

Только при грамотном информировании населения можно не допустить паники, считает Егоров. Он призвал организовать ежедневный телеэфир на одном из городских каналов для информирования населения об эпидемиологической ситуации.

Религия и охрана здоровья

О ситуации вокруг коронавируса высказались и представители религии — богослов отец Андрей Кураев и глава мусульманской общины Севера-Запада Мохаммад Хенни.

По мнению Кураева, нынешние ограничения, которые накладывают на человека ситуация с коронавирусом, — это возможность переосмыслить свою веру.

«Странно, когда оптовые рынки доступны, а храмы и мечети закрываются. Но мы готовы и на это, если так будет складываться ситуация. Для нас не составит проблемы пойти на этот шаг», — подчеркнул священник.

Такие ограничения могут пойти верующим во благо, считает он.

«Великий пост для монахов состоял в том, что они уходили в пустыню и только на Пасху возвращались в храм. Пост — это время некого уединения», — напомнил Кураев.

По словам Мохаммада Хенни, самое ценное в исламе — это человек, сохранение жизни человека.

«Все остальное —второстепенно. Если есть угроза другим людям, я должен предостеречься и изолировать себя», — отметил мусульманский богослов по поводу необходимости соблюдения мер предосторожности. «Для мусульманина местом поклонения является не только храм, но и вся земля. При необходимости можно и у себя дома молиться, совершать все обряды», — отметил он.

Хенни напомнил, что в Москве в соборной мечети отменены ежедневные пятикратные молитвы, осталась только пятничная. Закрыты основные мусульманские святыни в Мекке и Медине, закрыты границы Саудовской Аравии.

Хенни выразил надежду, что в мае к празднику Ураза-Байрам ситуация стабилизируется.

Не лечите коронавирус алкоголем

Один из вопросов пресс-конференции звучал так: помогают ли алкоголь и маски защититься от коронавируса.

По мнению Александра Шапаря, алкоголь стоит использовать только как дезинфицирующее наружное средство, а вот внутрь его лучше не употреблять, поскольку вирусу это безразлично, а печень можно посадить.

Что касается использования масок, то в качестве барьерного средства они со своей задачей справляются, но многие пользуются ими неправильно, отметил врач.

«Во-первых, маску нужно брать чистыми руками. Это надо помнить. Желательно руки помыть или обработать салфетками либо антисептиком. Надо, чтобы маска плотно прилегала к лицу. Ношение рекомендуют до двух часов. Чем чаще меняем, тем эффективнее ее защитная функция», — рассказал он.

Отвечая на вопрос об оснащенности городских больниц в условиях угрозы коронавируса, депутат ЗакСа Александр Егоров ответил, что ситуация нормальная.

«Все наши крупные больницы полностью обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Проходят операции, в реанимациях эти аппараты есть, и их много», — успокоил депутат.

Как компенсировать потери бизнеса

По словам Егорова, в петербургском парламенте вопрос о компенсации бизнесу понесенных из-за эпидемии убытков пока не обсуждался.

«Но мы уже слышали на федеральном уровне из уст премьер-министра, что из специального фонда будет предоставлена компенсация авиакомпаниям и туристической отрасли, — напомнил он. — Мы понимаем, что есть потери, но о компенсации надо будет вести речь, когда ситуация с заболеваемостью стабилизируется».

Почему скупают крупу и туалетную бумагу

Отвечая на вопрос о потребительской панике, Александр Шапарь отметил, что не понимает ее причин.

«С удивлением для себя, зайдя в магазин, обнаружил полупустые прилавки», — отметил он.

По мнению врача, паника не имеет под собой реальных оснований, тем более, что, даже находясь на карантине, многое можно заказать по Интернету.

Премьера клипа

В заключении пресс-конференции для участников прошла премьера клипа Станислава Барецкого на песню «Коронавирус — уходи!»

Музыкант Станислав Барецкий специально для пресс-конференции ФАН написал позитивную песню, в которой говорится, что не следует бояться коронавируса, а нужно с ним сражаться и побеждать.

После окончания пресс-конференции отец Андрей Кураев рассказал, как в условиях эпидемии коронавируса стоит провести Пасху, которая для православных наступает 19 апреля. Интервью с Кураевым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

На сегодня в России подтверждено около 150 случаев заражения коронавирусом, смертельных исходов не зафиксировано. В Петербурге на сегодняшний день выявлено два случая заражения, под наблюдением находятся более 1300 человек. Из-за угрозы распространения COVID-19 был отменен Петербургский международный экономический форум. Запрещены все массовые мероприятия, продлены школьные каникулы, закрыты все учреждения культуры федерального подчинения.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют по возможности не посещать места скопления людей, а также минимизировать использование общественного транспорта, тщательно мыть руки и пользоваться антисептиками.