Главный нарколог Минздрава рассказал, защитит ли алкоголь от коронавируса

Москва, 18 марта. Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, повлияет ли карантин по коронавирусу на потребление алкоголя россиянами.

Специалист подчеркнул, что организму человека алкоголь наносит большой вред. Поэтому нет такого понятия, как доза в терапевтических целях. При этом Брюн не ожидает роста алкоголизма в стране на фоне ситуации с коронавирусом.

«Не ожидаю ничего такого драматического», — сказал нарколог, его слова приводит «Ридус».

Он подчеркнул, что число россиян, которые находятся на карантине, не могут повлиять на статистику. Брюн добавил, что если уж человек решил выпить спиртной напиток, то лучше выбрать сухое вино.

В условиях эпидемии этот напиток должен поддержать организм, сказал нарколог. При этом доза не должна превышать 50 мл.

Эксперт пояснил, что при болезни в организме происходит инфекционный токсикоз. А алкогольный напиток только увеличивает продолжительность этого состояния. Он добавил, что алкогольные напитки не защитят от коронавируса.

Брюн также прокомментировал исследования ученых Китая. Они пришли к выводу, что у курящих пациентов в 14 раз выше риск ухудшения состояния. Вместе с коронавирусом курение больно бьет по органам дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Он развенчал миф о том, что алкоголь помогает бороться с вирусами, в том числе COVID-19. Вирус может убить только смертельная для человека доза алкоголя.

Ранее актер Дмитрий Певцов заявил, что коронавирусу не удастся сломить россиян. Он пошутил, что ни один вирус не сможет справиться с людьми, которые зимой едят мороженое.