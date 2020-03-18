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Россия предотвратила
«цветную революцию»,
внеся EED в список
нежелательных организаций
Россия предотвратила «цветную революцию», признав «Европейский фонд за демократию» (European Endowment for Democracy, EED, ЕФД) нежелательной организацией. Спонсируемая Еврокомиссией структура неоднократно демонстрировала деятельность, направленную на проведение революций в странах СНГ.

Решение о включении ЕФД в список нежелательных организаций принял Минюст РФ по результатам проверки Генпрокуратуры. Деятельность фонда была признана «угрозой основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». European Endowment for Democracy стал 20-м в списке нежелательных организаций. Основной задачей фонд называет продвижение идей демократии на территории европейских государств и за ее пределами. Руководителем «несущей в мир демократию» организации является бывший замминистра иностранных дел Польши Ежи Помяновски.
Инструмент ЕС для «цветных революций»
«Европейский фонд за демократию» позиционирует себя организацией, предоставляющей гранты для продвижения демократии в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Турции, на Западных Балканах и за их пределами. Финансирует фонд Еврокомиссия, а также 23 страны Европы и Канада. Вскоре к финансированию должны присоединиться США.
«Работа ЕФД определяется потребностями местных активистов демократического движения, которые не имеют возможности получить финансирование из других источников», — сообщается на сайте.
ЕФД является частью сети фондов «Открытого общества» миллиардера и короля «цветных революций» Джорджа Сороса – организации, которая одной из первых была признана в России нежелательной. Неудивительно, что за пять лет работы, начиная с 2013 года, фонд успел реализовать гранты на сумму свыше 50 млн евро, что подтверждается на сайте организации. При этом грантополучателем становятся не по конкурсу, а в результате «личных симпатий» руководства. Этот нюанс позволяет скрыть целевое назначение финансовой деятельности – разжигание революционных настроений в обществе.
«Европейский фонд за демократию» не скрывает выдачу грантов на реализацию «демократических» проектов, которые направлены на формирование определенного общественного мнения. На сайте фонда указываются все действующие и уже «отработанные» инициативы в различных странах. Львиная доля из них направлена на финансирование проектов и программ в странах СНГ, особенно на Украине, в Молдове и Белоруссии.
Украина
Деятельность European Endowment for Democracy тесно связана с работой американского фонда National Endowment for Democracy (NED) (организация признана нежелательной в России), который финансировал либеральные формирования во время «арабской весны» в 2011 году, украинского Майдана и других революций. ЕФД также приложил руку к событиям на Украине. В 2013 году фонд выделил средства на работу телеканала «Громадское телевидение». Канал «реализовал непредвзятую журналистику» на солидные деньги: за три года работы его бюджет увеличился с 1,2 млн до 40 млн гривен. СМИ показывало нужную для Запада картинку о Донбассе и помогало в освещении «оранжевой революции».
Другими словами, при поддержке EED «Громадское телевидение» заработало в тот момент, когда набирал силу Евромайдан. Телеканал в то время был рупором революции на Украине и, очевидно, создавался специально под эти цели.

При этом ЕФД не скрывал, что украинский канал работает в рамках борьбы с «российской пропагандой». Об этом в интервью «Укринформ» рассказывал руководитель фонда Ежи Помяновски.
«Мы отделяем пропаганду Кремля в нерусскоязычных СМИ и влияние на русскоязычного потребителя, несмотря на его этническую принадлежность. Ведь есть украинцы, молдаване, белорусы, которые являются объектами информационной агрессии РФ и в то же время не всегда имеют альтернативу в своих странах. Даже в Украине независимые русскоязычные СМИ не имеют такой силы воздействия, как телеканалы, контролируемые Кремлем.
Фонд EED действует в двух плоскостях - укрепляем уже существующие русскоязычные СМИ (сайты, радио, телевидение) и в то же время создаем центры, которые будут объединяться в более крупные структуры для повышения журналистских стандартов», - рассказал глава ЕФД.
Для достижения поставленной цели фонд «вербует» русскоязычных людей, предлагая солидную заработную плату и бесплатное обучение «инструментам демократии» в Брюсселе. Анкета для соискателей должности была опубликована в открытом доступе на сайте фонда. После прохождения 12-месячных курсов «обученный европейской демократии» журналист или управленец возвращается домой, чтобы реализовывать полученные знания.

В рамках создания определенного отношения людей к власти европейский фонд создал специальную структуру – Аналитический центр «Обсерватория демократии». Она воздействует на мнение людей по средствам освещения социальных проблем, ответственность за которые лежит на органах государственной власти.
К примеру, через материал о школьной форме поднимаются вопросы либерализма, социального равенства и свободы, являющиеся частью «политического программирования». Происходит перестройка гражданского общества по лекалам европейской «демократии» в сторону дискредитации властных структур.

В сфере интересов ЕФД на Украине значится не только поддержка «независимых» телеканалов и СМИ, но и реализация иных инициатив, которые направлены на создание определенного общественного мнения, а также для финансирования подконтрольных деятелей. К примеру, инициатива Go East предусматривает разрешение проблем жителей юго-востока и создание «новых лидеров» Донбасса.
Для формирования негативного отношения народа к отдельным представителям власти, а также в рамках контроля над властными структурами Украины, фонд содействовал созданию «антикоррупционных проектов». Таких как «Антимайдан». Однако в описании инициативы ЕФД значится, что программа создана для контроля работы политиков в регионах и распространения информации в качестве инструмента давления на правительство.
Руководство фонда не скрывало истинной мотивации в отношении проводимой на Украине деятельности. Уполномоченные госорганы не смогли вовремя оценить последствия влияния EED на общество, что в итоге привело к созданию в обществе положительного отношения к майдану и незаконному свержению действующей власти.
Молдавия
«Европейский фонд за демократию» распространял свое влияние на гражданское население Молдавии, используя уже отработанные информационные инструменты. Схема привлечения СМИ в рамках описания политических изменений во власти с упором на выгодного для Европы кандидата вызывала вопросы внутри страны. Политический деятель Богдан Цырдя обвинил в пропаганде портал MoldStreet, финансируемый EED.
Статью под названием «Как социалист Цырдя «поливал» парламент ложными и не относящимися к делу данными, чтобы аргументировать вотум недоверия» молдавский политик назвал заказной. Ведь ресурс предоставлял населению ложную информацию и продвигал интересы бывшего кандидата на пост президента Майи Санду, которую называют одним из самых прозападных политиков в стране. Фонд старался сохранить у власти выгодное для Запада правительство Молдавии.
MoldStreet действовал при поддержке других спонсируемых EED ресурсов - канала PROTV, radio Chi inau, Unimedia и evz.ro. Фонд создал в Молдавии разветвленную сеть СМИ, в которую помимо указанных ресурсов входят также TV 8, Jurnal TV и прочие. Это позволяет ЕФД формировать определенное общественное мнение о том или ином кандидате. Другими словами, осуществляется вмешательство в политическую систему государства.
В качестве инструмента для раскачивания обстановки и создания негативного отношения к власти проводятся общественные мероприятия, организованные и финансируемые фондом. Недовольство и провокации осуществляются на почве социального и гендерного неравенства, распределения государственных должностей, освещения проблемы ущемления прав меньшинств и прочего. Это позволило создать протестные настроения и вызвать недоверие населения к власти. В том числе во время «бархатной революции» 2013 года. Как и в случае с Украиной, государственные органы Молдавии не смогли вовремя распознать систему политического программирования населения, осуществляемого ЕФД.
Белоруссия
«Европейский фонд за демократию» предоставляет гранты журналистам, незарегистрированным НКО, в частности движениям, находящимся «в изгнании» в Белоруссии. Оппозиционные элементы объявлены важнейшими бенефициарами фонда. Апробация работы EED в Белоруссии прошла во время парламентских выборов 2013 года.
Фонд финансировал разработку «антикризисных программ» для оппозиционных кандидатов, проводил тренинги для либерального актива, оплачивал изготовление агитационных материалов, публикации в прозападных СМИ. На данный момент EED финансирует более 150 инициатив. Так, например, фонд оказывает поддержку Европейскому радио для Белоруссии (Еврорадио) с целью «обеспечения распространения независимых программ». EED продвигает идею борьбы с «диктатурой Лукашенко» в белорусском обществе.

При этом негативное отношение к белорусскому лидеру не скрывает лично Помяновский. В интервью «Хартыя'97» он уверял, что разговоры с Лукашенко бессмысленны, поскольку глава государства не способен вести диалог с оппозицией. На международной конференции «Бунт во имя свободы: забытый ген белорусов», проходившей в 2013 году в Варшаве, глава EED не скрывал, что попытка добиться «демократических перемен» для Белоруссии производится в политической плоскости.
«Легко сказать о том, чего бы мы хотели, но трудно сказать о том, что нам удалось. Планы по демократизации Беларуси – это такое понятие, которое носит политический и теоретический характер. Речь идет о большом количестве инструментов, которыми мы пользуемся во внешней политике для достижения демократических перемен в Беларуси», - сообщил Помяновский.
Попытка устроить революцию в Белоруссии на фоне проведения парламентских выборов в 2013 году провалилась, однако оказать влияние на общественное мнение фонду все же удалось. Отголоски созданного «Европейским фондом за демократию» недовольства властью проявились и в 2019 году.
Россия
Деятельность фонда на территории СНГ построена по принципу создания выгодного элемента информационной борьбы с неудобными для Запада режимами. Для реализации поставленной цели фонд создает ресурсы, выступающие инструментом для манипуляций общественным мнением. При этом народы стран СНГ пытаются настроить не только против своей власти, но и против сильного союзника в лице России. Это подтверждается реализацией различных программ и мероприятий, в которых российское государство преподносят в виде угрозы.
Фонд неоднократно пытался повлиять и непосредственно на российское общество по отработанному в странах СНГ методу – поддержкой либеральных СМИ и организаций с формированием у народа негативного отношения к определенным структурам или лицам во власти. Неудивительно, что EED оказывал поддержку правозащитному центру «Мемориал», признанному в России иноагентом. Данная структура активно защищала оппозиционных деятелей, выставляя их жертвами режима и политическими заключенными.

Широкую поддержку получали либеральные политические деятели России в рамках проведения мероприятий под знаменами Фонда Бориса Немцова, который финансируется EED. В заседаниях фонда Немцова совместно с российской оппозицией принимали участие и представители European Endowment for Democracy, что является подтверждением заинтересованности европейской структуры в политической жизни России и поддержке лиц, противопоставляющих себя Кремлю.

Фонд пытался реализовать в России уже отработанную схему вмешательства в дела страны путем формирования антиправительственного и революционного настроения в обществе, оказывая поддержку либеральным СМИ и оппозиции. Деятельность фонда, представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, до наступления негативных последствий была пресечена государственными органами. Грамотная работа сотрудников Генпрокуратуры и Минюста России позволила предотвратить «цветную революцию», подготавливаемую «Европейским фондом за демократию».
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