Фонд неоднократно пытался повлиять и непосредственно на российское общество по отработанному в странах СНГ методу – поддержкой либеральных СМИ и организаций с формированием у народа негативного отношения к определенным структурам или лицам во власти. Неудивительно, что EED оказывал поддержку
правозащитному центру «Мемориал», признанному в России иноагентом. Данная структура активно защищала оппозиционных деятелей, выставляя их жертвами режима и политическими заключенными.
Широкую поддержку получали либеральные политические деятели России в рамках проведения мероприятий
под знаменами Фонда Бориса Немцова, который финансируется EED. В заседаниях фонда Немцова совместно с российской оппозицией принимали участие и представители European Endowment for Democracy, что является подтверждением заинтересованности европейской структуры в политической жизни России и поддержке лиц, противопоставляющих себя Кремлю.
Фонд пытался реализовать в России уже отработанную схему вмешательства в дела страны путем формирования антиправительственного и революционного настроения в обществе, оказывая поддержку либеральным СМИ и оппозиции. Деятельность фонда, представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, до наступления негативных последствий была пресечена государственными органами. Грамотная работа сотрудников Генпрокуратуры и Минюста России позволила предотвратить «цветную революцию», подготавливаемую «Европейским фондом за демократию».