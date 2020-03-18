«Мы отделяем пропаганду Кремля в нерусскоязычных СМИ и влияние на русскоязычного потребителя, несмотря на его этническую принадлежность. Ведь есть украинцы, молдаване, белорусы, которые являются объектами информационной агрессии РФ и в то же время не всегда имеют альтернативу в своих странах. Даже в Украине независимые русскоязычные СМИ не имеют такой силы воздействия, как телеканалы, контролируемые Кремлем.