Кравчук объяснил, почему изменения в Конституции России обнулят шансы Украины вернуть Крым

Шансы Украины вернуть Крым значительно уменьшатся после принятия в России обновленной конституции, заявил в интервью Федеральному агентству новостей экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Он отметил, что в стремлении вернуть Крым Украина будет следовать международному праву.

«Мы не можем придумывать что-то свое. Есть принципы международного права: суверенитет, неприкосновенность границ, территориальная целостность, независимость государства и его территории. Международное право должно существовать равно для всех», — рассуждает Кравчук.

Он выразил надежду, что когда-нибудь полуостров вернется под власть Киева.

«Надеюсь, в конце концов, международное право будет задействовано. Однако те предложения, которые внес президент России Владимир Путин относительно изменений в Конституцию РФ, свидетельствует о том, что для России значение будет иметь, в первую очередь, внутреннее конституционное право», — отмечает собеседник ФАН.

Тем не менее Украина будет по-прежнему оказывать давление на Россию, пообещал первый украинский президент.

«В конце концов, правда будет на нашей стороне», — заключил собеседник ФАН.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

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