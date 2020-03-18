Российские банки перешли на усиленный режим дезинфекции во время эпидемии коронавируса

Российские банки продолжают усиливать меры по дезинфекции офисов обслуживания для профилактики распространения нового коронавируса. Они закупают промышленные санитайзеры, протирают столы и кнопки лифтов и заменяют рукопожатия бесконтактными приветствиями. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали представители крупнейших финансово-кредитных организаций России.

Альфа-Банк закупил промышленные санитайзеры для офисов банка по всей стране, сообщили ФАН в пресс-службе компании. Кроме того, там ввели дополнительные меры санобработки помещений.

«Организовали в офисах банка регулярную дезинфекцию — полная обработка помещений раз в неделю, ежедневная обработка рабочих столов, также несколько раз в день проводим дезинфекцию дверных ручек, поручней лестниц и лифтовых кнопок», — рассказали представители банка.

Войну вирусам объявили и в Райффайзенбанке.

«Введено ограничение на командировки в регионы повышенного риска, на проведение конференций, мероприятий и очных тренингов; усилен режим уборки офисов банка и установлены дополнительные станции дезинфекции рук», — перечислили в пресс-службе банка.

Представители организации добавили, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG, к которой относится Райффайзенбанк, в случае вспышки пандемии в одном из регионов своего присутствия готова сотрудничать с органами власти и здравоохранения.

Однако пока речи о необходимости подобных решений не идет. Российские банки, как и организации в других сферах экономики, сосредоточены на том, чтобы свести к минимуму риски распространения инфекции среди сотрудников и клиентов. Ранее о принятых в офисах обслуживания профилактических мерах, включая дезинфекцию купюр, ФАН рассказали в Сбербанке и ВТБ.

Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка, записал видеообращение к коллективу, где вместе с коллегой продемонстрировал запрещенные с этого момента и разрешенные виды приветствия (видеоролик есть в распоряжении ФАН).

«Мы защищаем общество. Это ответственность каждого из нас — я без шуток, без иронии, без пафоса — это именно так. Мы не хотим, чтобы эта неприятная [штука] распространялась дальше», — обратился к коллегам Хьюз.

Руководитель банка объявил, что с этого момента в компании полностью запрещены рукопожатия; допустимым, но «не лучшим вариантом в текущей ситуации» признается приветствие «кулачками». Более предпочтительным Оливер Хьюз назвал приветствие ногами, а лучшим вариантом — простое поднятие ладони.

Кроме того, многие банки уже заявили о частичном переводе сотрудников на удаленный режим работы и отказе от командировок. В Альфа-Банке, к примеру, отменены все командировки, «кроме критичных для поддержания непрерывности бизнеса».

Ранее эксперты по кибербезопасности выразили беспокойство по поводу возможного роста числа финансовых преступлений и утечек данных в связи с появлением большого количества рабочих мест «на дому». Однако банки заверили ФАН, что поводов для беспокойства нет.