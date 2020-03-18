Певцов объяснил, почему коронавирус бессилен против россиян

Москва, 18 марта. Известный российский актер Дмитрий Певцов призвал россиян прекратить паниковать из-за коронавируса. По словам артиста, достаточно просто соблюдать личную гигиену и мыть руки, чтобы снизить риски заражения.

Певцов также обратил внимание на то, что Россию за всю историю не смогли взять ни монголо-татары, ни немцы, ни шведы, ни французы. И коронавирус против россиян тоже окажется бессильным.

«Батый, Тамерлан не прошли. Где эта Орда Золотая? Нету. А Россия стоит. Шведы зубы обломали, тевтоны — там же, Гитлер с Наполеоном тоже куда-то пропали. Какой коронавирус? Никакой коронавирус, ребята, нас не победит! Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое», — пошутил актер, записав видеообращение в Instagram.

Дмитрий Певцов является одним из самых известных современных российских актеров. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах «Турецкий гамбит», «Жмурки», «Попса», «Снайпер. Оружие возмездия», а также сериалы «Борис Годунов», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Остановка по требованию» и «Гибель империи».

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги болезни находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Сложной также остается ситуация в Германии и Франции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. По словам ученых, источником заразы могут быть летучие мыши, которых употребляют в пищу в Китае.