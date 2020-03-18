В Сети высмеяли норовящую баллотироваться в Госдуму Соболь

Москва, 18 марта. В Сети высмеяли юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь, объявившую о своем решении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

В своем Twitter 17 марта Соболь сообщила, что выдвигается на выборы по Центральному избирательному округу Москвы и попросила поддержки. Однако новая попытка соратницы скандального блогера Алексея Навального войти в политику была встречена интернет-пользователями с огромной долей скепсиса и негатива. Ей мгновенно напомнили о былых промахах в выборных процедурах.

В частности, Telegram-канал «Саваничи» говорящим фотоколлажем указал на то, как летом прошлого года она не смогла получить регистрацию для участия в выборах депутатов в Мосгордуму из-за превышения допустимого процента брака в поданных в избирком подписях. Тогда большая часть из них была сфальсифицирована, поскольку экс-кандидат ради количества использовала данные умерших людей.

Другие Telegram-каналы обратили внимание на видеообращение Соболь. «АнтиНавальный» разместил ролик с нарезкой фраз сотрудницы ФБК, а «Фаренгейт» после него предсказал, что выдвижение обернется новым зрелищным шоу, наподобие того, что можно было наблюдать летом 2019 года, передает Nation News.

«Регулярно вещающий про лицемерие властей Навальный корчит удивление крайне неубедительно, а многообещающая (в прямом смысле слова) Соболь не в состоянии выговорить слово «одномандатный». Пообещала победить в центральном оНДомандатном избирательном округе! Туда ей и дорога», — написали на «АнтиНавальном».

Авторы канала «Люди и звери» раскритиковали уровень публичных выступлений юриста ФБК, ставший предметом насмешек еще с провального выступления в ООН, во время которого Соболь продемонстрировала незнание английского языка. Кроме того, стороннице Навального припомнили ее связи с «похоронной мафией», обеспечившей ей поддержку в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму.

«Ох уж эти либералы. Кто за продуктами, кто за масками, а эти все в Думу норовят. Ну никакой коронавирус их не остановит. Что касается хомячков, то это не первая ласточка. Сначала был Жданов, тот самый, в отношении которого ведется следствие, теперь Соболь, та самая, у которой муж mdash; кладбищенская мафия. И все обещают и увещевают. Послушаешь этого будущего депутата и понимаешь меру психического здоровья ее и соратников по борьбе», — заметили в СМИ.

Такая реакция на выдвижение Соболь говорит о том, что она в очередной раз не сможет найти честной поддержки избирателей, поскольку в моменты участия в политической жизни страны уже успела показать себя далеко не с лучшей стороны. Распространение ложной информации, надуманные вбросы, фальсификаты и подозрения в получении денег от западных спонсоров, которым выгодна дестабилизация политической ситуации в России, не станут привлекательными аспектами в характеристике кандидата.