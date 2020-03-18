Эпидемиолог Шапарь удивлен скупкой россиянами продуктов из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 18 марта. Заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь удивлен, что россияне скупают продукты и вещи первой необходимости на фоне распространения в мире коронавируса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждалась тема, посвященная коронавирусу и его последствиям.

Шапарь, отвечая на вопрос, почему россияне скупают продукты, признался, что был удивлен, увидев в магазинах полупустые полки.

«Я не понимаю, откуда такая паника пошла», — сказал врач, выступая на пресс-конференции «Коронавирус: в опасности ли Петербург?»

Эпидемиолог также затронул тему карантина. По его словам, если человек находится на карантине, у него возникают некоторые трудности с покупкой еды. Однако сейчас есть волонтеры и онлайн-доставка, которая позволит избежать проблем, добавил он.

Ранее в среду стало известно, что в России было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекций. Таким образом, число зараженных в России достигло 147 человек.

Российские власти принимают меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране. Так, например, запрещены массовые мероприятия, школьные каникулы продлятся три недели.

Президент России Владимир Путин накануне обратился к россиянам и призвал соотечественников с пониманием относиться к мерам, которые предпринимают органы власти.