Лавров осудил взгляд НАТО на отношения с Россией

Москва, 18 марта. НАТО рассматривает совместную работу с Россией как игру с нулевой суммой и продвигает свою военную инфраструктуру к ее границам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что отношения России и Североатлантического альянса имеют немаловажное значение для ситуации в Европе. Лавров осудил взгляд НАТО на взаимодействие с РФ, которая настаивает на принципе равной и неделимой безопасности, что не раз было подтверждено в рамках ОБСЕ.

«Этой задаче <…> не отвечает ситуация с продвижением военной инфраструктуры НАТО на Восток и попытки Североатлантического альянса рассматривать совместную работу как игру с нулевой суммой», — отметил Лавров по итогам встречи с коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

Москва ценит позицию Будапешта в отношении ситуации в Евро-Атлантике, которая выражается в противодействии искусственной конфронтации, добавил министр. Лавров и Сийярто сошлись во мнении, что отношения России и Евросоюза находятся далеко не в лучшей форме, однако есть не мало оснований для сотрудничества.

Руководство НАТО в последние годы ведет недружественную политику в отношении России. Альянс активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам, прикрываясь мифами о «российской агрессии». Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО лишь нужен предлог для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей призвал Альянс не бряцать оружием у российских границ.