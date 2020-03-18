Малькевич заявил о скором выходе книги Максима Шугалея о событиях в Ливии

Москва, 18 марта. Монография российского социолога Максима Шугалея и его коллег «Триполи как социальный лифт для ИГИЛ»1 («Исламское государство»1 — запрещенная в РФ организация) выходит в печать в следующий вторник, 24 марта. Как сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, книга уже доступна в электронном варианте в Facebook.

Ученые Максим Шугалей и Самер Суэфан были похищены в мае прошлого года. Согласовав аспекты своей исследовательской работы, они прибыли в Ливию, однако вскоре их схватила группа вооруженных лиц. Россиян насильно поместили в неофициальную тюрьму «Митига», которая находится близ одноименного аэропорта. Социологи все еще находятся в неволе, им так и не были предъявлены обвинения, а судебное разбирательство фактически отсутствует — никаких следственных мероприятий не происходит.

Глава ФЗНЦ отметил, что Шугалей успел отправить в РФ часть материалов по своей работе, благодаря чему его коллеги смогли продолжить работу над книгой. Все материалы были обобщены и оформлены в исследовательский проект. По словам Малькевича, данные, собранные российскими специалистами, свидетельствуют о высокой террористической активности в Триполи. Терроризм поднялся «с самого дна» — от единичных терактов частных лиц на государственный уровень. Подчеркивается, что терроризм в Ливии способен трансформироваться до масштабов полноценной войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.