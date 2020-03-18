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«Гоблин» Пучков объяснил, почему россияне скупают туалетную бумагу

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«Гоблин» Пучков объяснил, почему россияне скупают туалетную бумагу

В России нет дефицита продовольствия, но есть необоснованный ажиотаж вокруг отдельных товаров на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявила во вторник вице-премьер Виктория Абрамченко. Писатель, публицист, блогер, переводчик и разработчик компьютерных игр Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, почему россияне поддались панике.

По словам Абрамченко, за последние несколько дней гречка стала любимым продуктом россиян, и ее хватит на всех, потому что на сегодняшний день запасы составляют более 350 тонн.

Но россияне активно скупают не только продукты питания длительного хранения, вроде круп, макарон и консервов, но и туалетную бумагу — в некоторых магазинах просто не успевают выкладывать ее на полки. А в европейских и американских супермаркетах за это средство гигиены даже драки случаются.

«Гоблин» Пучков объяснил, почему россияне скупают туалетную бумагу

«В России это происходит благодаря социальным сетям и интернету как таковому, потому что с их помощью слухи распространяются в миллион раз быстрее. То есть кто-нибудь ляпнет какую-то чушь, и тут же орды идиотов это подхватывают и распространяют.

И средства массовой информации подливают масла в огонь, заявляя: «Да-да, не сомневайтесь, если будет всеобщий карантин, люди перестанут ходить на работу, замедлятся поставки в магазины, оптовики взвинтят цены, поэтому лучше запасаться сейчас». И что тут остается бедным крестьянам? Естественно, все ломятся в магазин и начинают все сметать», — объяснил «Гоблин» Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Гоблин» Пучков объяснил, почему россияне скупают туалетную бумагу

Он не исключает, что сложившаяся ситуация приведет к тому, что продавцы решат «придержать» отдельные товары, пользующиеся наибольшим спросом, чтобы потом поднять на них цены, когда люди впадут в панику и сметут все, независимо от стоимости.

«Это называется «невидимая рука рынка». Это же вам не коммунизм, где правительство устанавливает цены. Это свободная конкуренция. И в подобных ситуациях рост цен и спекуляция — это нормально», — заметил Пучков.

Почему появился такой бешеный спрос на туалетную бумагу, собеседник ФАН точно не знает, но предполагает, что виной тому тот же Интернет, в котором распространилась информация о том, что из этой бумаги можно сделать защитные маски.

«Гоблин» Пучков объяснил, почему россияне скупают туалетную бумагу

«Но это тоже полнейшая глупость. Потому что от вируса ни медицинская, ни маска из туалетной бумаги не защитит. Представьте человека, который идет в чистом поле между деревьями, рассаженными на расстоянии 30 км друг от друга. Так же сопоставляется размер вируса и частота волокон в маске. То есть маски, повторюсь, не защитят от заражения. Они не помогают. Тем более из туалетной бумаги.

Если боитесь, дома надо сидеть и не ходить в места скопления людей», — добавил «Гоблин» Пучков.

«Гоблин» Пучков объяснил, почему россияне скупают туалетную бумагу 

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