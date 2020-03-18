«Гоблин» Пучков объяснил, почему россияне скупают туалетную бумагу 

В России нет дефицита продовольствия, но есть необоснованный ажиотаж вокруг отдельных товаров на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявила во вторник вице-премьер Виктория Абрамченко. Писатель, публицист, блогер, переводчик и разработчик компьютерных игр Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, почему россияне поддались панике.

По словам Абрамченко, за последние несколько дней гречка стала любимым продуктом россиян, и ее хватит на всех, потому что на сегодняшний день запасы составляют более 350 тонн.

Но россияне активно скупают не только продукты питания длительного хранения, вроде круп, макарон и консервов, но и туалетную бумагу — в некоторых магазинах просто не успевают выкладывать ее на полки. А в европейских и американских супермаркетах за это средство гигиены даже драки случаются.

«В России это происходит благодаря социальным сетям и интернету как таковому, потому что с их помощью слухи распространяются в миллион раз быстрее. То есть кто-нибудь ляпнет какую-то чушь, и тут же орды идиотов это подхватывают и распространяют. И средства массовой информации подливают масла в огонь, заявляя: «Да-да, не сомневайтесь, если будет всеобщий карантин, люди перестанут ходить на работу, замедлятся поставки в магазины, оптовики взвинтят цены, поэтому лучше запасаться сейчас». И что тут остается бедным крестьянам? Естественно, все ломятся в магазин и начинают все сметать», — объяснил «Гоблин» Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он не исключает, что сложившаяся ситуация приведет к тому, что продавцы решат «придержать» отдельные товары, пользующиеся наибольшим спросом, чтобы потом поднять на них цены, когда люди впадут в панику и сметут все, независимо от стоимости.

«Это называется «невидимая рука рынка». Это же вам не коммунизм, где правительство устанавливает цены. Это свободная конкуренция. И в подобных ситуациях рост цен и спекуляция — это нормально», — заметил Пучков.

Почему появился такой бешеный спрос на туалетную бумагу, собеседник ФАН точно не знает, но предполагает, что виной тому тот же Интернет, в котором распространилась информация о том, что из этой бумаги можно сделать защитные маски.