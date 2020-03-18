Певец Наджиев заявил, что акции в поддержку похищенных в Ливии россиян будут продолжаться

Москва, 18 марта. Российский певец Игорь Наджиев и его жена Алла приняли участие в одиночном пикете у здания посольства Ливии в Москве в поддержку россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые незаконно удерживаются в североафриканской стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Супруги пришли к зданию ливийского посольства в Москве, чтобы передать заявление с просьбой освободить российских социологов. В диппредставительстве активистам отказали во входе на территорию, чтобы передать письменное обращение в канцелярию, и предложили отправить заявление по почте. Наджиев попытался еще раз связаться с сотрудником посольства по домофону, но его звонок проигнорировали.

Супруга артиста сомневается, что по почте будет получен ответ от ливийской стороны. Она также рассчитывает, что власти Ливии отреагируют на обращение и примут правильное решение в отношении граждан РФ.

«Тема, собственно, которая была уже заявлена — в поддержку ребят, которые сидят невиновно в заточении. Как видите, они даже не хотят общаться, хотят просто через почту — будем через почту, что остается делать. Люди невиновные сидят в заточении и, если их даже раздражают наши акции, мы все равно будем продолжать это делать, потому что людей наших нужно спасать», — сказал музыкант.

Напомним, российские социологи Самер Суэйфан и Максим Шугалей, которые проводили в североафриканской стране исследование, были похищены в Ливии в мае 2019 года. С того времени ученые содержатся в тюрьме «Митига» на подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии территории без предъявления обвинения.

Одиночные пикеты возле ливийского посольства в Москве в поддержку россиян продолжаются с февраля.