Вице-премьер РФ заявила об отсутствии дефицита продовольствия в России

Москва, 18 марта. Дефицита продуктов питания в России из-за эпидемии коронавируса нет. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе правительственного совещания.

По ее словам, в России наблюдается необоснованный ажиотаж на отдельные категории продуктов, однако гражданам не следует беспокоиться о возможных проблемах с продовольствием.

«Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тысяч тонн», — пояснила Абрамченко.

Вице-премьер поручила обеспечить бесперебойные поставки продуктов питания, а также сформировать их запасы в торговых сетях. Кроме того, Абрамченко поручила Минсельхозу и Минпромторгу увеличить объемы поставок товаров, на которые возник ажиотажный спрос, передает «360».

«Нельзя провоцировать и пугать граждан пустыми полками, когда у нас полные склады», — добавила вице-премьер.

Стоит отметить, что в последние дни российские магазины и службы доставки отметили повышение покупательского спроса на крупы, макароны и консервы. Россияне скупают продукты питания и средства гигиены на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 198 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более восьми тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.