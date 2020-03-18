Депутат Закса Егоров не исключил выплат компенсаций петербургскому бизнесу из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 18 марта. Возможные компенсации убытков малому и среднему бизнесу Петербурга из-за коронавируса пока не обсуждались в городском парламенте, но вопрос будет подниматься, когда ситуация с COVID-19 стабилизуется, заявил депутат ЗакСа Александр Егоров в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Мы уже слышали на федеральном уровне из уст премьер-министра, что из специального фонда будет предоставлена компенсация авиакомпаниям и компаниям туристической отрасли. Я считаю, что превыше всего человек, поэтому сначала надо разобраться с самой заболеваемостью», — подчеркнул Егоров.

По его словам, в ЗакСе прекрасно понимают, что бизнес несет потери.

«Вероятно, вопрос будет обсуждаться, но пока давайте решим вопрос со здоровьем граждан», — заключил он.

Напомним, 16 марта губернатор Петербурга Александр Беглов поручил правительству создать оперативный штаб поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы избежать банкротств организаций, и в течение трех недель разработать план возможных мер.

«Поручаю еженедельно рассматривать вопросы, поступающие от этих предприятий. Каждое банкротство рассматривать как ЧП», — сказал Беглов.

По данным главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, распространение коронавирусной инфекции в первую очередь скажется на сфере туризма, общественного питания, торговле. По предварительным прогнозам, снижение доходов в этих отраслях может составить 20–30%. В качестве возможных мер поддержки бизнеса Соловейчик предложил ввести квартальные отсрочки налоговых платежей, снижение стоимости арендных мест.