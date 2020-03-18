За осквернение памятников войны будут наказывать тюремным сроком и миллионными штрафами

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовных наказаниях для вандалов, которые уничтожают или портят мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны, передает корреспондент Федерального агентства новостей. После окончательного одобрения законопроекта за осквернение сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества — как на территории России, так и за рубежом — введут уголовное наказание и миллионные штрафы.

Ответственность вводится за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников погибшим при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России. С вандалов возьмут штраф в размере до 3 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. В качестве максимального наказания им теперь грозит тюремный срок до трех лет или принудительные работы на тот же срок.

Если разгром памятника или захоронения совершит группа лиц или организованная группа, да еще с применением насилия или с угрозой его применения, то в качестве максимального наказания им дадут до пяти лет тюрьмы.

Под защиту закона попадут воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски, другие мемориальные сооружения или объекты, посвященные борьбе с фашизмом или дням воинской славы в период Великой Отечественной войны.

«В этом году мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне, для России 9 мая — самый святой и великий праздник. Однако в ряде стран усиливаются русофобские настроения, информационные компании, совершаются противоправные действия, направленные на отрицание победы советского народа, уничтожаются памятники, увековечивающие память погибших. Этим законопроектом предлагается защитить память о победе над нацизмом на территории России и за рубежом», — прокомментировал проект закона заместитель министра обороны Николай Панков.

В ходе обсуждения инициативы член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов рекомендовал предусмотреть норму о том, чтобы у закона не было сроков давности. Идею поддержал спикер палаты Вячеслав Володин, который предложил депутату подготовить соответствующую поправку ко второму чтению. Также, по его словам, второе чтение законопроекта может пройти 31 марта. Планируется, что в третьем чтении документ примут 2 апреля.

По словам спикера, в поправках к Конституции РФ есть положение, в соответствии с которым Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

«Разрушение памятников и захоронений защитников Отечества — вандализм, которому нет оправдания. Мы должны чтить память тех, без кого победа над фашизмом была бы невозможна, кому обязаны жизнью и благополучием. Защитить тех, кто сам уже не может за себя постоять, — очень важно, мы обязаны это сделать», — отметил ранее Володин.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России насчитывается более 31 тысячи воинских захоронений, где предано земле более 4,4 миллиона человек. Также более 12 тысяч воинских захоронений, в которых захоронено более 4,1 миллиона погибших воинов, находится за пределами страны в 56 государствах. Как пояснил Шойгу, за последнее время проведена паспортизация 1792 воинских захоронений, обеспечены реставрационные работы на 1652 мемориальных объектах, увековечено на мемориальных плитах более 19 тысяч погибших защитников Отечества.

Добавим, суд в Польше 2 марта поручил районному прокурору расследовать дело об уничтожении мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке. Памятник-мавзолей, созданный в 1945 году, был разрушен в сентябре 2017 года. Он был вычеркнут из списка военных захоронений. Летом 2019 года посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о демонтаже более чем 420 советских памятников вне мест захоронений за последние 20 лет.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о проекте этого закона и о том, что ждет отечественных и западных вандалов, покушающихся на памятники войны.