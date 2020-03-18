Пятикратный намаз в соборной мечети в Москве отменили из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 18 марта. Пятикратный намаз в соборной мечети в Москве отменили из-за угрозы коронавируса, под вопросом и пятничная молитва, заявил председатель централизованной религиозной организации духовного управления мусульман Северо-Запада Мохаммад Хенни в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Пока прекращены хождения на пятикратные молитвы. Но пятничная молитва осталась. Собирается очень много народу, пока не решено, что будет. Посмотрим, что скажут врачи. В Мекке две-три недели тому назад прекратились все служения. Даже приближение к Каабе было ограничено. Паломников уже нет. Они покинули Мекку и Медину – два священных города», — отметил он.

Это обусловлено еще и закрытием границ Саудовской Аравии. По словам Хенни, большое паломничество будет в июле, может быть, к тому моменту что-то прояснится.