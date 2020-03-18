Ургант и Бабкина устроили зажигательный челлендж с переодеванием

Москва, 18 марта. Телеведущий Иван Ургант и певица Надежда Бабкина, гостья его вечернего шоу, приняли участие в популярном челлендже Flip The Switch. Они поменялись нарядами и зажгли в эфире Первого канала.

Основательница ансамбля «Русская песня» 19 марта будет отмечать 70-летие. В преддверии юбилея она пришла в студию шоу «Вечерний Ургант».

Ведущий рассказал зрителям о популярном челлендже, в котором, например, уже приняла участие актриса и певица Дженнифер Лопес. Бабкина поддержала идею Урганта устроить номер с переодеванием.

Сначала Ургант и Бабкина танцевали в своих нарядах, а затем появились в костюмах друг друга. Ведущий переоделся в яркое платье артистки и ее украшения, а та, наоборот, — в костюм с галстуком.

Интернет-пользователи пришли в восторг от увиденного.

«Вот это я понимаю, отожгли!» — откликнулась smatovanadegda.

«Хорошо что размерчик подошел друг другу», — отметила uvar_.

«Какие у Вани ножки», — заметила dysenka11.

«Бесподобно!!! Вчера ржали всей семьей!!» — призналась krivtsova3638.

Недавно в студии «Вечерний Ургант» побывала народная артистка РФ Лариса Долина. Она под бурные аплодисменты спела нашумевший хит Skibidi эпатажной группы Little Big. Причем исполнила песню в своей привычной манере — в джазовом стиле.