«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Роттердам, 18 марта. Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.

«С глубоким сожалением мы вынуждены объявить об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме. Мы все убиты горем и знаем, что вся семья «Евровидения» по всему миру будет продолжать выражать любовь и поддержку друг другу в это трудное время», — говорится в сообщении.

Организаторы «Евровидения» отметили, что изучили множество альтернативных вариантов, однако «неопределенность, вызванная распространением COVID-19» в Европе, и ограничения, введенные властями Нидерландов, сделали невозможным проведение конкурса.

Ранее Европейский вещательный союз сообщил, что изучает ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. Фанаты предложили перенести конкурс на осень или же провести его без зрителей, однако, по всей видимости, ни один из предложенных вариантов не устроил организаторов.

Напомним, что «Евровидение» в этом году должно было пройти в мае в Роттердаме. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй — на 14 мая, финал — на 16 мая. От России на конкурс должна была поехать петербургская панк-поп-рейв группа Little Big.

Коронавирусная инфекция COVID-19, вспышка которой впервые произошла в Китае в конце декабря прошлого года, уже стала причиной отмены ряда крупнейших мероприятий. В частности, была сорвана крупнейшая игровая выставка E3 и отменен чемпионат Европы по футболу.