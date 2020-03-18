Крымчане рассказали о преимуществах воссоединения с Россией

Москва, 18 марта. Абсолютное большинство жителей Крыма (93%) и Севастополя (90%) положительно оценивают воссоединение с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в марте.

Спустя шесть лет после референдума в правильности решения о принятии Крыма в состав РФ уверены и 90% россиян, почти каждый второй из которых воспринимает регион как «исконно русскую землю».

Кроме того, если бы всенародное голосование проводилось сегодня, то его исход был бы аналогичным, выяснили социологи.

«В условиях моделирования ситуации референдума 88% опрошенных крымчан и 84% жителей Севастополя заявили о том, что и при повторном голосовании вновь поддержали бы вхождение Крыма в состав Российской Федерации», — говорится на сайте.

В большинстве случаев респонденты ответили, что воссоединение положительно сказалось на их жизни и заверили, что довольны нынешним положением дел.

Преимущества воссоединения крымчане видят, прежде всего, в улучшении жизни и материального положения, обеспечении мира на территории региона, наличии рабочих мест и безопасности.

Напомним, Крым и Севастополь официально стали субъектами России по итогам проведенного референдума, который был проведен в 2014 году. В Крыму 18 марта является выходным.

В шестую годовщину воссоединения Севастополь посетит президент России Владимир Путин. Глава государства прибудет в город с рабочим визитом, который продлится два дня, передает НСН. Он встретится с местными представителями общественности и вручит государственные награды строителям Крымского моста. Соответствующий указ российский лидер подписал 16 марта.