Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о коронавирусе

Москва, 18 марта. Роскомнадзор пригрозил блокировкой и лишением лицензии всем СМИ, которые распространяют фейки о коронавирусе. Об этом в среду заявила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан РФ», — говорится в сообщении.

Надзорный орган подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Генпрокуратурой и правоохранительными органами, и готов оперативно реагировать на распространение недостоверной информации.

Напомним, что ранее СМИ и Telegram-каналы, связанные с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, сообщили о том, что в Москве якобы вводится жесткий карантин с закрытием предприятий и остановкой транспортной системы. Однако это сообщение, которое успели процитировать крупнейшие издания, оказалось фейком. Официальные представители власти опровергли данные слухи через несколько часов после их публикации.

Вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги болезни находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Сложной также остается ситуация в Германии и Франции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. По словам ученых, источником заразы могут быть летучие мыши, которых употребляют в пищу в Китае.