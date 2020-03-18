Коронавирус не мешает Крыму отмечать воссоединение с Россией и готовиться к турсезону

Несмотря на пандемию коронавируса, российский Крым живет в обычном режиме, соблюдает все меры безопасности и готовится к туристическому сезону, рассказала в интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

На данный момент на полуострове не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, подтвердила сенатор в разговоре с ФАН. Тем не менее в качестве предупреждающих мер все органы власти и правопорядка находятся в режиме повышенной готовности.

«Самые главные меры безопасности, которые сейчас применяются — это дезинфекция, — рассказала Ковитиди. — В аэропорту Симферополя приняты дополнительные меры: контроль температуры, санобоработка. Но школы, детские сады, все учреждения и компании пока работают в штатном режиме, о переводе на удаленный режим работы и учебы речи пока нет».

По словам сенатора, несмотря на отмену официальных массовых мероприятий, люди все равно собираются вместе, чтобы праздновать шесть лет воссоединения Крыма с Россией.

«Мы этому не мешаем, — заявила Ковитиди. — Людей на улицах и в кафе очень много, погода в Крыму прекрасная, цветет миндаль, все гуляют, этому никто не препятствует. Крым готовится к туристическому сезону и, похоже, он будет одним из безопасных мест в мире в этом году, так что отдыхать лучше здесь. Кстати, авиабилеты на полуостров раскуплены, улететь можно с трудом уже сейчас, приезжает очень много семей с детьми».

Паники в магазинах, подобно той, что наблюдается в других городах России, в Крыму нет, сообщила сенатор. Правительство еще в конце декабря позаботилось о том, чтобы в городах на полуострове были продукты, так что сметать с полок товары крымчанам не советуют.

«Даже если есть желание закупиться гречкой или рисом впрок, мы его спокойно удовлетворим, — сказала Ольга Ковитиди. — Правительство контролирует цены. Мы встречались с представителями торговых сетей Крыма. Крупнейшая из них — «Яблоко» — дала обязательство не повышать цены в период пандемии, за этим будут следить. Медикаментов в аптеках также достаточно. Мы понимаем, что необходимо защитить крымчан, и мы это сделаем».

С 18 марта и предварительно до 1 мая будет закрыта граница Крыма с Украиной. Если по ту сторону окажутся крымчане, Россия их не бросит, пообещала Ольга Ковитиди.

«Если такая необходимость будет, все меры примем. Мы благодарим всех крымчан за слаженную работу в этот период. Нам надо ориентироваться на вызовы, и Крым к ним готов», — уточнила сенатор.

Добавим, в эти дни Крым отмечает шесть лет с момента перехода под российский флаг. С рабочей поездкой на полуострове 18 и 19 марта находится президент России Владимир Путин.