Заразившийся коронавирусом депутат Рады заявил, что никого к себе не подпускает

Киев, 18 марта. Депутат Верховной рады Украины от «Доверия» Сергей Шахов заразился коронавирусом, сейчас он находится на карантине дома.

По словам украинского парламентария, первые симптомы болезни стали у него появляться три дня назад. Шахов обратился к врачам, сдал анализы на грипп и коронавирус. Тесты показали, что гриппа у 44-летнего парламентария нет, сегодня ему пришли результаты теста на коронавирус.

«Только сегодня (18 марта. — Прим. ФАН) мне позвонили из лаборатории и подтвердили болезнь», — сказал Шахов в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он добавил, что сперва он должен получить документ из государственной лаборатории с подтвержденным анализом. По его словам, сейчас он находится дома на карантине и никого не подпускает к себе.

Министерство здравоохранения Украины подтвердило, что среди зараженных в стране коронавирусом есть депутат Верховной рады.

Правительство Украины ввело с 12 марта карантин во всех учебных заведениях страны и запретило массовые мероприятия. Предпринятые меры будут действовать по 3 апреля, напомнила Deita.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Число зараженных по весму миру превысило 200 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более восьми тысяч человек, сообщил Infox.ru.