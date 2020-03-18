Вячеслав Никонов презентовал свою книгу «Код цивилизации». ФАН-ТВ

Новая работа Вячеслава Никонова — это дополненное издание книги «Код цивилизации», которая выходила пять лет назад. Монография посвящена осмыслению тенденций мирового развития, через призму взаимодействия разных стран По мнению автора, на земле сейчас происходит смещение центров сил.

«Экономический кризис, который будет, безусловно, вызван коронавирусной инфекцией, энергетические войны, которые сейчас разразились, они приведут к дальнейшему перераспределению сил», — уверен председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Процесс смещения центров мирового экономического и политического развития происходит с Запада на Восток, из Северной Америки и Европы в Азию, туда, где проживает большая часть человечества.

«С этой недели в Китае начинается подъем, производство возвращается, и Китай будет и дальше уходить в отрыв по экономическому развитию от всех остальных государств, он будет отрываться. Именно Китай выдвигается на роль второго мирового центра силы, и усилия других центров по ограничению влияния Китая будут основными сдерживающими факторами китайского роста», — считает Вячеслав Никонов.

Автор сосредоточен не только на экономических и политических факторах, но и на географических, культурных и социальных. Дополненное издание «Кода цивилизации» по-новому расставляет акценты в отношении того, что происходит в современном мире.