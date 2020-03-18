В ДНР назвали неадекватной меру Зеленского по противодействию коронавирусу

Отмена плановых операций на Украине в условиях эпидемии коронавируса может привести к тяжелым последствиям. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал председатель комитета Народного Совета ДНР по здравоохранению, охране материнства и детства Александр Авдеев.

Отмена плановых операций

Президент Украины Владимир Зеленский просит министерство здравоохранения временно запретить плановые операции и осуществлять только неотложные меры. Об этом украинский лидер заявил в ходе обращения к гражданам по поводу противодействия коронавирусу.

«Министерству здравоохранения временно запретить плановые мероприятия и плановые операции», — заявил Зеленский.

Президент Украины также обратился к Минздраву с просьбой разрешить больницам проводить только срочные и неотложные мероприятия.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Он отметил, что предложит кабинету министров ряд «непопулярных» шагов.

Нарушение прав человека

Как отметил Александр Авдеев, запрет на плановые операции — это нарушение прав человека. Реакция на любое событие должна быть адекватной, в том числе и на такое явление, как пандемия коронавируса, уверен политик ДНР.

«Требование запрета плановых хирургических операций, которое предложил Зеленский в качестве меры противодействия распространению инфекции, просто неадекватна. Отмена плановой операции может привести к тяжелым последствиям, а возможно и к гибели пациента. Президент Зеленский нарушает первое право граждан Украины, гарантированное конституцией — право на жизнь. Нельзя спасать людей от одной болезни и приговаривать их к гибели от другой», — пояснил Александр Авдеев.

По мнению депутата ДНР, примером адекватного реагирования можно назвать действия президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер РФ предложил увеличить фонд оплаты труда работникам первичного звена здравоохранения, таким как участковые терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи, реаниматоры, медсестры и младший медицинский персонал.

«Почему в результате развала системы здравоохранения на Украине должны страдать простые граждане — решительно непонятно», — заключил Александр Авдеев.

Ранее эксперты отмечали, что Украина не готова к полноценной борьбе с коронавирусом — все, за что берется нынешнее правительство, реализовывается топорно, кощунственно и обязательно с многомиллионным хищением финансовых средств.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В Китае эпидемия уже идет на спад, однако COVID-19 распространился в других странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса.