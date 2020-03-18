Эпидемиолог Шапарь рассказал, убивает ли алкоголь коронавирус

Санкт-Петербург, 18 марта. Алкоголь можно использовать в качестве антисептика, однако спастись от коронавируса спиртные напитки вряд ли помогут. Об этом рассказал заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Алкоголь в плане дезинфицирующего средства, антисептика — неплохая идея. В остальном — я сомневаюсь, что он поможет избавиться и защитить от инфекции», — отметил эксперт, отвечая на вопрос, убивает ли алкоголь коронавирус.

Как сообщил Шапарь, защититься от инфекции скорее помогут медицинские маски, однако при их ношении нужно соблюдать определенные правила.

«Во-первых, маска берется чистыми руками. Это надо помнить. Желательно руки помыть или обработать салфетками или антисептиком. Какой стороной правильно — на самом деле без разницы. Надо, чтобы плотно прилегала к лицу. Ношение рекомендуют до двух часов. Чем чаще меняем, тем эффективнее ее защитная функция», — рассказал эпидемиолог на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Патриот».

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина объяснила, почему алкоголь противопоказан во время гриппа и простуды. По ее словам, спиртные напитки серьезно ослабляют иммунитет.