Кравчук оценил вероятность для Украины получить новый кредит от МВФ

Киев, 18 марта. Украина сможет получить новый кредит от Международного валютного фонда в связи с коронавирусом, уверен первый украинский президент Леонид Кравчук. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Международный валютный фонд планирует выделить в связи с коронавирусом триллион долларов для того, чтобы давать кредиты странам, которые нуждаются в этом. Поэтому, я думаю, когда мы обратимся с просьбой о кредите, мы не будем крайними. Как и всем другим странам, нам помогут», — верит бывший украинский президент.

Кроме того, Украина может рассчитывать на доверие МВФ, полагает собеседник ФАН.

«Мы до этого времени не объявляли дефолт, исправно платили по процентам, следовательно, Украина не может находиться в числе тех, кто не исполняет условия МВФ, — рассуждает Кравчук. — Поэтому я не вижу причин, чтобы Украине не дали этот кредит».

Однако кроме кредитов украинские власти должны использовать и свои внутренние возможности, замечает первый украинский президент. Сейчас власти объявили налоговые каникулы и другие меры по поддержке бизнеса, напомнил он.

«Думаю, все это поможет нам выжить», — подытожил украинский политик.

Ранее Леонид Кравчук в интервью Федеральному агентству новостей поддержал введение украинскими властями серьезных карантинных мер. По словам экс-президента Украины, это «абсолютно верное решение», так как остановить эпидемию COVID-19 сейчас нельзя иначе, кроме как максимально ограничив социальные контакты.