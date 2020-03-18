ФСИН запретила свидания в колониях и СИЗО из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела временный запрет на свидания с заключенными в колониях и СИЗО в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСИН в своем решении руководствовалась постановлением о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мер из-за пандемии коронавируса.

«С 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в учреждения УИС запрещен допуск сотрудников и посетителей с повышенной температурой тела. А также лиц, в течение последних двух недель прибывших в Россию из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч человек. От инфекции скончались более восьми тысяч заболевших. В пятерку стран, где выявлено наибольшее число инфицированных, входят Китай, Италия, Иран, Испания и Германия. Значительное число зараженных также есть в Южной Корее, США и Франции. В общей сложности коронавирус был выявлен в 167 странах мира.

В России зафиксировано 147 случаев заболевания. Ситуация с распространением коронавируса заставила власти принять ряд мер для борьбы с инфекцией. В частности, приостановлено авиасообщение со странами Европы, где сложилась опасная эпидемиологическая обстановка.