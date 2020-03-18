Сирия, 18 марта. Новая группировка «Асбат аль-Тайран» взяла на себя ответственность за последние ракетные обстрелы баз международной коалиции в Ираке. В Алеппо убито четверо курдских боевиков. В Идлибе совершено покушение на бывшего полевого командира «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Отряды народной самообороны» (YPG): потеряли четырех боевиков на севере провинции Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): вывезли жен террористов «Исламского государства»1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): пресекла попытку «Сил освобождения Африна» проникнуть в зоны контроля турецкой армии в Алеппо.

ВС Ирака: обнаружили тайник с оружием и боеприпасами «Исламского государства» в Ираке.

Провинция Алеппо

По информации агентства Halab Today, на севере провинции отмечались боестолкновения на линии разграничения сторон протурецких группировок и курдский бандформирований. В районе поселка Харбаль и деревни Шейх-Исса отряд «Сирийской национальной армии» пресек попытку «Сил освобождения Африна» проникнуть в зону операции «Щит Евфрата». В результате перестрелки четверо курдских боевиков были убиты. Напомним, «Силы освобождения Африна» напрямую подчиняются «Отрядам народной самообороны» (YPG) и на них лежит ответственность за серию терактов на севере провинции, в результате которых погибли десятки мирных жителей. Так, 10 марта в результате подрыва заминированного мотоцикла был убит житель города Аль-Баб, еще несколько человек пострадали при детонации СВУ в городе Африн.

Провинция Идлиб

К югу от города Джиср-аш-Шугур прогремел мощный взрыв. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в поселке Айн аль-Барида при помощи самодельного взрывного устройства был взорван автомобиль бывшего полевого командира «Ахрар аш-Шам» Омара Абу-Ахмада. В момент детонации он находился внутри и погиб от ожогов и полученных осколочных ран. Предполагается, что Омар Абу-Ахмад стал жертвой междоусобных стычек среди представителей разных вооруженных группировок. По информации SOHR, с апреля 2018 число погибших при внутренних разборках боевиков достигло 625 человек, среди которых 178 – гражданские. В числе погибших боевиков: полевой командир «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ), генеральный прокурор так называемого «Правительства национального спасения», ряд командиров «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Изза» и других вооруженных группировок.

Провинция Хасака

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) отправили группу беженцев из лагеря «Аль-Хол» в другой подконтрольный им лагерь, расположенный в городе Айн-Исса на севере Ракки. По информации агентства Euphrates Post, из «Аль-Хола» вывезли группу женщин из числа родственниц и жен террористов «Исламского государства». Наиболее радикально настроенные «вдовы ИГИЛ»1 поджигали палатки и нападали как на других беженцев, так на курдских боевиков, которые охраняют их. 14 марта родственница террориста забила молотком волонтера из Ирака, который оказывал помощь жителям пятого сектора лагеря. Зимой в пятом секторе лагеря была задушена женщина туркоманской национальности. Зимой в пятом секторе лагеря вдовами террористов ИГИЛ за отказ носить платок была задушена женщина.

Ирак

Как передает агентство Anna News, в Ираке создано новое ополчение, назвавшее себя «Асбат аль-Тайран». Формирование уже распространило в сети видеообращение, в котором берет на себя ответственность за недавние обстрелы военных баз международной коалиции. Новое ополчение также обещает и дальше бороться с присутствием ВС США в Ираке, называя их оккупантами.

Источник также передает, что силы военной разведки Ирака обнаружили склад боеприпасов в поселке Аль-Айта. Из тайника террористов были изъяты артиллерийские снаряды, автоматические винтовки, ракеты кустарного производства, мины, материалы для изготовления бомб и различные боеприпасы. Предположительно, арсенал принадлежал «спящей ячейке» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.